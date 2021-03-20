В Латвии зафиксирован первый случай, когда вакцина не подействовала из-за мутации коронавируса

"Если бы этот человек был заражен обычным вариантом вируса, он бы не заболел, по крайней мере, не так серьезно. В данном случае, к сожалению, это произошло", - говорит Янис Кловиньш.

Конкретная мутация была обнаружена в четырех образцах из более чем двух тысяч, что сравнительно мало. 29

Исследователи уделяют пристальное внимание случаям, когда человек заболевает после обеих доз вакцины.

"В одном случае действительно есть две уникальные мутации. Одна из них связана с хорошо известным вариантом британского вируса и, с биологической точки зрения, предположительно связывает вирус с клеткой человека и, следовательно, с этой инфекционной способностью, в то время как другая мутация также может быть связана с измененной деятельностью иммунной системы. Одним словом,

это может помочь вирусу ускользнуть от иммунной системы и, следовательно, потенциально повлиять на эффективность вакцинации", - объясняет Монта Устинова, научный сотрудник Центра биомедицинских исследований. 29

Ученые идентифицировали ряд мутаций вируса, которые увеличивают его способность к распространению, но также есть сообщения о вариантах вируса, которые предотвращают образование антител. С самого начала пандемии высказывались опасения, что при изменении вируса могут произойти мутации, против которых вакцины могут оказаться неэффективными.

В Центре биомедицинских исследований вирус извлекается из биологического материала пациента, считывается геномная цепь, сравнивается с вирусом из Ухани, и определяется, произошла ли мутация.

"Вирус адаптируется к людям и развивается. Скорость этого изменения составляет примерно одну смену буквы в среднем за две недели. Это означает, что каждые две недели вирус может менять одну из букв. Отслеживая замену этих букв, можно также понять историю вируса", - объясняет программе Никита Зрелов, научный сотрудник Центра биомедицинских исследований.

В настоящее время из самых заразных и опасных вариантов нового коронавируса можно выделить три варианта, которые в народе называют Английской, Южноафриканской и Бразильской мутациями.

LTV сообщает, что бразильская и южноафриканская разновидности вируса еще не достигли Латвии. Из всех вариантов, зарегистрированных в нашей стране, доминирующим является вариант вируса B.1.1.7, численность которого за последние две недели значительно увеличилась.

По мере изменения вируса производителям вакцин, вероятно, придется адаптировать и улучшать существующие вакцины или разрабатывать новые.