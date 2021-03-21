Вс, 21.03.2021
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заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер
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Почему в квартиры умерших людей продолжают приходить неоплаченные счета?

ФОТО: fizkes/shutterstock.com

В передачу 4. studija на LTV обратились несколько рижан, обеспокоенных имуществом своих умерших соседей. Квартиры пустуют годами, но долги за коммунальные услуги и отопление продолжают накапливаться.

В 2015 году скончался хозяин одной из квартир деревянного дома на улице Артилерияс. В счете указано, что надо заплатить 6 евро за разницу в потреблении воды, 16 евро за обслуживание, 2 евро и 7 центов - за вывоз мусора; общая сумма - чуть более 31 евро.

Кристс Лейшкалнс, представитель Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) самоуправления Риги, пояснил, что чаще всего со временем появляются наследники, которые принимают имущество и связанные с ним обязательства. В случае с квартирой на улице Артилерияс, человек умер за пределами страны, и все процедуры запроса и получения информации заняли гораздо больше времени, чем обычно.

Похожая ситуация наблюдалась в Ильгуциемсе, в доме на улице Лидоню, 7, где хозяйка умерла три года назад и квартира до сих пор пустует. Соседи не понимают, кто платит за отопление зимой и за горячую воду летом, и говорят, что, вероятно, это плата взимается с них. В квартире никого не замечали с тех пор как женщина умерла.

По словам Лейшкалнса, сейчас продолжаются все процедуры, в результате которых либо появится наследник, либо имущество перейдет в собственность государства.

В RNP подчеркнули, что жителям не нужно платить за простой имущества умерших людей. Все расходы придется покрыть либо наследникам квартиры, либо новым владельцам.

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В Минюсте пояснили, что в случаях, когда собственник квартиры умирает, возбуждается дело о наследстве, даже если у покойного не было родственников.

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