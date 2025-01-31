Гостем передачи "Кто вам платит?" в студии RUS TVNET стал экскурсовод, фанат архитектуры, автор YouTube-канала "Латентный модернист" Александр Семёнов, который рассказал о своих корнях, детстве в Екабпилсе, отказе от российского гражданства и своём убеждении, что некрасивых городов не бывает.
"Латвия очень кайфовая в плане малых городов". Александр Семёнов об отъезде из России и экскурсиях по Риге
В эфире прозвучало:
0:00 О преподавательской деятельности в РФ
1:57 О латвийских корнях и детстве в Екабпилсе
3:24 Латвия была единственным вариантом для переезда?
4:54 О любимом маленьком городе в Латвии
6:19 "На каждом этапе ты проходишь какие-то небольшие унижения". Об отказе от российского гражданства
9:00 Отъезд из России - это билет в один конец?
11:15 Почему некоторые жители Латвии ментально чувствуют связь с Россией?
14:40 Есть ли необходимость изучать латышский язык?
15:51 Латвия отличается от той, которую он помнит с детства?
18:25 Сравнение Риги и Санкт-Петербурга
19:47 О любимом районе Риги
21:30 Чем Пурвциемс и Даугавпилс могут впечатлить человека из России?
25:40 Чего не хватает латвийским городам?
28:12 По чему российскому скучает Александр?
29:15 Об экскурсиях, которые Александр проводит в Риге
34:56 Лебеди из шин. Как это может восхищать?
37:40 О комментариях под выпуском про Даугавпилс
40:10 О неуместности культуры во время войны