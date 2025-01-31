Дрейлинькалнс облюбовали мыши: рискуют ли жители Плявниеков?

"Грызуны прекрасно приспособились к жизни рядом с человеком. Они хорошо понимают, что рядом с людьми можно найти разнообразную пищу - на складах, у мусорных контейнеров или, возможно, в местах, где подкармливают других животных", - рассказал представитель Рижского зоопарка Марис Лиелкалнс.