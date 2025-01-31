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Дрейлинькалнс облюбовали мыши: рискуют ли жители Плявниеков?

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Мышь. Иллюстративное фото
Мышь. Иллюстративное фото Фото: https://pixabay.com/

Недавно жительница рижского микрорайона Плявниеки столкнулась с неприятной ситуацией. Во время дневной прогулки по Дрейлинькалнсу, известному в народе как "кепка Ушакова", она заметила там множество мышей. TVNET+ разобрался, представляют ли грызуны угрозу для жителей Риги.

"Грызуны прекрасно приспособились к жизни рядом с человеком. Они хорошо понимают, что рядом с людьми можно найти разнообразную пищу - на складах, у мусорных контейнеров или, возможно, в местах, где подкармливают других животных", - рассказал представитель Рижского зоопарка Марис Лиелкалнс.

Чем больше доступной пищи, тем благополучнее жизнь грызунов и тем больше они могут приносить потомства и успешнее выращивать новое поколение.

В управляющей компании Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) заявили, что в курсе ситуации и проводят

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