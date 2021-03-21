Опрос: большинство жителей против создания велосипедных дорожек на улице Чака

65% респондентов считают, что эксперимент с велосипедными дорожками создает трудности, а 35% считают, что это приносит пользу.

Предприниматели еще более негативно относятся к созданию велосипедных дорожек.

68% предпринимателей считают, что велосипедные дорожки создают трудности, а 24% - что это приносит пользу. 8% предпринимателей считают, что этот эксперимент ничего не изменит.

По данным департамента, в целом треть опрошенного населения поддерживает создание велосипедных дорожек на улице Чака, а две трети скорее против.

Как данные опроса, так и социальные сети показывают, что создание велосипедных полос поддерживается уязвимыми участниками дорожного движения, в то время как автомобилисты и пассажиры общественного транспорта более критичны.

Предприниматели и торговцы на улице Чака и близлежащих улицах более критично относятся к созданию временных велосипедных дорожек, чем население в целом.

И жители, и предприниматели более позитивно относятся к созданию велосипедных дорожек в других частях города.

Опрос проводился в декабре прошлого года, в нем приняли участие 500 человек.

42% респондентов перемещаются на личном автомобиле, 23% - на общественном транспорте, 29% - пешком и 5% на велосипеде.