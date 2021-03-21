Вс, 21.03.2021
Заявления господина Байдена о Путине неуместны для главы государства и для главы государства неприемлемо использовать подобное заявление в адрес президента России. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Заморозки ночью, потепление днем: синоптики рассказали о погоде на понедельник

Кот зимой. Иллюстративное фото ФОТО: Maija Zara / LETA

В ночь на понедельник, 22 марта, во многих районах Видземе, Латгале и Селии температура воздуха опустится до -5..-7 градусов, на побережье температура составит около нуля.

В понедельник ожидается небольшое и переменное количество облаков, местами - кратковременные осадки, преимущественно снег.

Скорость порывов северо-западного ветра будет достигать 8-13 м/с, ночью на побережье - 16 м/с.

Во второй половине дня в понедельник температура воздуха поднимется до 0..+5 градусов.

В Риге в понедельник будет светить солнце, возможен кратковременный снег. Ночью и с утра ожидаются порывы северо-западного ветра скоростью до 15 м/с. Температура воздуха составит около нуля градусов.

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