Заморозки ночью, потепление днем: синоптики рассказали о погоде на понедельник

В понедельник ожидается небольшое и переменное количество облаков, местами - кратковременные осадки, преимущественно снег.
Скорость порывов северо-западного ветра будет достигать 8-13 м/с, ночью на побережье - 16 м/с.
Во второй половине дня в понедельник температура воздуха поднимется до 0..+5 градусов.
В Риге в понедельник будет светить солнце, возможен кратковременный снег. Ночью и с утра ожидаются порывы северо-западного ветра скоростью до 15 м/с. Температура воздуха составит около нуля градусов.