По делу ABLV Bank арестовано имущество его руководителя

В июне прошлого года полиция провела обыск по многим адресам, связанным с ABLV Bank. На данный момент задержаны восемь человек.

"Мы исследуем деятельность 200 клиентов. Общий оборот составляет несколько миллиардов евро. 2

Если говорить о переводах со счетов и операциях, то их сотни тысяч. Чтобы сделать хотя бы предварительные выводы, необходимо было проделать просто титаническую работу", - пояснила Инесе Гизе, начальник 1-го отдела полиции по борьбе с экономическими преступлениями (ENAP).

В так называемом основном уголовном деле ABLV полиция собрала доказательства, чтобы подтвердить или опровергнуть подозрения, высказанные властями США FinCEN в начале 2018 года о том, что сотрудники банка отмывали грязные деньги.

Расследование явно продвигается вперед, поскольку, как известно De Facto, именно в рамках этого основного судебного разбирательства в феврале был наложен арест на имущество, в том числе акции компаний, принадлежащих Бернису. 2

Акции Cassandra Holding Company были арестованы как находящиеся в собственности Берниса. Их стоимость оценивается в почти 56,9 миллиона евро. По данным Регистра предприятий, этой компании принадлежит около 14,76% акций ABLV Bank. Однако по причинам, которые до сих пор неясны, арест не затронул материнскую компанию Cassandra Holding Company - Syzygy, в которой в качестве реальных бенефициаров в конце февраля были зарегистрированы жена и дочь Берниса - Ника Берне и Ася Берне.

Арест также не был наложен на дочернюю компанию Syzygy ASG Resolution Capital, которой принадлежит почти 28,76% ABLV Bank.

В полиции в интересах следствия не дали комментариев. Из той части следствия, которая была раскрыта, следует, что конфискация косвенного имущества Берниса была целесообразна для обеспечения его возможной конфискации в будущем в качестве дополнительного наказания. Однако почему это не влияет на ценные компании, непонятно.

В комментарии для СМИ Бернис заявил, что смена реального бенефициара не было решением, принятым в последнюю минуту.

ENAP также наложил арест на компанию Omnia Analytics, принадлежащую предприятию Берниса Bofo, самому Бернису и его бывшему заместителю Вадиму Рейнфельду, основной деятельностью которой является анализ происхождения активов и собственности. Акции Vincit Advisory и Vincit Online Рейнфельда тоже были арестованы, что также указывает на причастность Рейнфельда к расследованию.

Бернис, бывший глава ABLV Bank, не согласен с высказанными подозрениями и подчеркивает, что банк находился под надзором Комиссии рынка финансов и капитала и Европейского центрального банка, 2

аудит проводили международные компании, сделки расследовались контрольной службой.

"Я вижу недавние заявления официальных лиц о том, что в деле ABLV задействованы, вероятно, крупнейшие административные ресурсы в мире. Я обеспокоен. И так на протяжении трех лет. Но я все еще верю, что расследование будет происходить объективно и законно", - написал Бернис в письменном ответе программе LTV.

Он также пояснил, что аресты не ограничивают хозяйственную деятельность компаний.