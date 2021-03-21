Вс, 21.03.2021
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Эгил Левитс, президент Латвии
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В Эстонии родители мертворожденных детей начнут получать семейные пособия

Министерство соцдел Эстонии ФОТО: LIIS TREIMANN /PM/SCANPIX BALTICS

Министерство социальных дел Эстонии направило на межведомственное согласование законопроект о семейных пособиях, согласно которому родители мертворожденного ребенка будут получать пособие по рождению и родительское пособие, пишет Rus.Postimees.

Цель законопроекта - дать родителям, чей ребенок родился мертвым, чувство безопасности и оказать поддержку в сложной ситуации. Согласно поправке, родителю будет выплачиваться пособие по рождению, а также будут расширены возможности выплаты родительского пособия.

Отцы, которые не воспользовались правом на дополнительное родительское пособие и отпуск по уходу за ребенком до предполагаемой даты рождения ребенка, также будут иметь право на дополнительное родительское пособие в случае, если ребенок родится мертвым.

Матерям, не имеющим права на пособие по рождению, гарантируется право на получение родительского пособия в течение 30 календарных дней с момента рождения ребенка, если он оказался мертворожденным.

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