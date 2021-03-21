Крупнейшими центрами массовой вакцинации станут Atta Centre и Кипсала. С выбором согласны не все

На данный момент в Латвии доступно всего 100 000 доз вакцины против Covid-19. Во втором квартале страна рассчитывает получить 1,7 миллиона доз. Это даст возможность догнать остальную Европу, но нужно быть готовыми вакцинировать, как только вакцины будут доступны. На заседании правительства на прошлой неделе было непонятно, как это сделать. Места проведения массовой вакцинации еще не были известны.

На заседании Кабинета министров 9 марта координатор работы Бюро проектов вакцинации Эдгар Лабсвирс сообщил: "Мы рассматриваем возможность открытия двух более крупных центров с еще большим объемом".

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ответил на это сообщение: "Сегодня 9 марта. 1 апреля будет через три недели. Мы не знаем точно, как будут производиться поставки, вы говорите о второй, третьей неделе апреля. На мой взгляд, все элементарно. Центры массовой вакцинации должны быть готовы к 1 апреля.

У нас должны быть эти центры, пусть они стоят пустые, когда нет вакцин, но не дай бог - вакцины пойдут, а мы все еще будем думать, что и как сделать".

Пункты вакцинации будут расположены по всей Латвии в городских спортивных центрах и концертных залах. Но два особо крупных частных центра будут арендованы в Риге. Каждый из них будет вакцинировать по 20 тысяч человек в неделю. Для выбора в аренду рассматривались пять объектов.

На встрече 11 марта обсуждались частные центры:

Volvo Hall,

выставочный центр на Кипсале,

Atta Centre,

Fantadroms,

Skonto Hall.

Руководители арены Playoff свою кандидатуру выставили сами. Это место с радара планировщика вакцинации ускользнуло.

"Каждый день в апреле без перерыва в безопасных и современных условиях мы можем предоставить 34 кабинета для вакцинации в одном месте, каждый из которых имеет площадь не менее 25 квадратных метров",

- объясняет Кристофер Ритов, член правления Playoff Arena.

Команда Playoff обратилась к нескольким медицинским центрам и к экспертам и вместе выяснила, как можно вакцинировать 62 тысячи человек в месяц. План был разослан всем ответственным органам и должностным лицам в феврале. Они подсчитали, что могут работать только по тарифу, который государство платит службам вакцинации - в среднем 9 евро за каждую дозу. Ритов утверждает, что конструктивного общения с государством не произошло.

На конкурс центров вакцинации претендовали восемь мест. Были выбраны самые крупные: выставочный зал BT1 на Кипсале и конференц-центр Atta на улице Краста. Центры будут сданы в аренду в апреле-мае, при необходимости контракты могут быть продлены до августа.

Atta - крупнейший конференц-центр в странах Балтии.

За его аренду государство будет платить 45,5 тысячи евро в месяц. Еще 12 тысяч центр хочет получить за дезинфекцию и уборку помещений.

Галерея: Конференц-центр Atta на улице Краста

Выставочный зал BT1 предложил одно из зданий выставочного комплекса по удивительно низкой цене - 29 тысяч, добавив около пяти тысяч за электричество.

Бюро вакцинации установило требование к закупке центров - их площадь должна составлять не меньше пяти тысяч квадратных метров. Это автоматически исключило пять из восьми конкурсантов. Однако руководитель арены Playoff говорит, что такое большое пространство совсем не нужно.

"Разделив эту площадь на 16 частей, мы получим, что каждый кабинет вакцинации будет площадью в 412 квадратных метров. На наш взгляд, это не обязательно", -

говорит член правления Playoff.