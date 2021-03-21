Вс, 21.03.2021
Я бы сделала европейский заказ "Спутник V". Если его не будет, мы должны сами идти немецким путем. Это возможно, и мы это сделаем. Ангела Меркель
Ангела Меркель

Глава эстонской больницы: AstraZeneca не помогает против южноафриканского штамма коронавируса

Аркадий Попов. ФОТО: SANDER ILVEST/POSTIMEES/SCANPIX BALTICS

Вакцина AstraZeneca не показала большой эффективности в борьбе с южноафриканским штаммом, она защищает привившегося всего на 10 процентов, пишет Rus.Postimees.

Это подтвердил в воскресенье "Актуальной камере" бывший медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья и нынешний глава Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов, ссылаясь на недавние исследования в этой области.

В Эстонии на данный момент превалирует, впрочем, не южноафриканский, а британский штамм, распространенность которого у нас может достигать согласно разным источникам до 70 с лишним процентов. От британского штамма AstraZeneca вполне действенна. Что же касается южноафриканского штамма, по последним данным, в Эстонии обнаружено пока всего 16 таких случаев.

НАВЕРХ
Back