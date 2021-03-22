Пн, 22.03.2021
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МВД России отказалось возбуждать уголовное дело из-за отравления Навального

ФОТО: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Следственные органы управления МВД России на транспорте отказались возбуждать уголовное дело по факту отравления оппозиционного политика Алексея Навального, сообщают сразу несколько российских изданий. 

"Суд запросил органы следствия МВД на транспорте по Томской области. В ответе сказано, что по факту госпитализации Навального следственным отделением МВД на транспорте проведена проверка, в ходе которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, о чем была уведомлена сторона заявителя, то есть самого Навального", - слова судьи Андрея Толкаченко приводит ТАСС.

"Выслушав мнения сторон, суд признал решение Главного военного следственного управления (ГВСУ) законным и обоснованным, а жалобу ФБК - не подлежащей удовлетворению. Конституционные права заявителя не были нарушены", - цитирует  Толкаченко Deutsche Welle. По сообщению издания, оппозиционер по видеосвязи на заседании не присутствовал. 

"Медуза" напоминает, что МВД РФ начало проверку по факту отравления Алексея Навального еще в августе 2020 года - сразу после того, как это произошло. Ранее о ее результатах не сообщалось.

Deutsche Welle поясняет, что нынешняя жалоба ФБК связана с отказом ГВСУ СК РФ возбуждать дело после обращения юриста Навального Владлена Лося. Он ссылался на статью 125 УПК РФ, которая предусматривает обжалование "действий или бездействия следствия". Следователи в свою очередь оснований для проведения проверки и возбуждения дела не нашло - "в связи с отсутствием признаков преступлений". 

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