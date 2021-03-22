МВД России отказалось возбуждать уголовное дело из-за отравления Навального

"Суд запросил органы следствия МВД на транспорте по Томской области. В ответе сказано, что по факту госпитализации Навального следственным отделением МВД на транспорте проведена проверка, в ходе которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, о чем была уведомлена сторона заявителя, то есть самого Навального", - слова судьи Андрея Толкаченко приводит ТАСС.

"Выслушав мнения сторон, суд признал решение Главного военного следственного управления (ГВСУ) законным и обоснованным, а жалобу ФБК - не подлежащей удовлетворению. Конституционные права заявителя не были нарушены", - цитирует Толкаченко Deutsche Welle. По сообщению издания, оппозиционер по видеосвязи на заседании не присутствовал.

"Медуза" напоминает, что МВД РФ начало проверку по факту отравления Алексея Навального еще в августе 2020 года - сразу после того, как это произошло. Ранее о ее результатах не сообщалось.