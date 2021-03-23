Больше значит лучше? Секс-игрушки, которые доказывают, что размер - понятие растяжимое

В этой статье мы обсудим вакуумные помпы и насадки для полового члена и возможности, которые они предоставляют для улучшения качества полового акта.

Вакуумные помпы для пениса

Вакуумные помпы для полового члена часто связывают с увеличением полового члена, но только в редких случаях это так. Вакуумные помпы можно разделить на 2 вида: вакуумные помпы и гидропомпы.

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Обычная вакуумная помпа надевается на половой член, и из нее откачивается воздух с помощью специального механизма, что в свою очередь улучшает кровообращение, стимулирует эрекцию и повышает чувствительность. Учитывая, что приток крови к члену улучшается и увеличивается до максимума, может показаться, что и размер члена увеличился. Однако физиологически ткани больше не становится и размер члена не изменился.

Эти помпы можно использовать перед половым актом для улучшения эрекции. В профилактических целях помпы используют чаще, чем половой акт, чтобы уменьшить возможные нарушения кровообращения из-за закупорки капилляров. Если проблема связана непосредственно с кровообращением, помпы рекомендуются мужчинам, когда они достигают определенного возраста или начинают испытывать трудности с достижением полной эрекции. Если проблема носит психологический характер или связана с другими осложнениями со здоровьем, помпа не будет решением. Обычно ситуация намного сложнее, и к ней следует подходить с нескольких сторон, а не пытаться разрешить только локально сосредоточив внимание на самом половом члене. Член - это индикатор ситуации, а не место для решения проблемы. Особенно в случаях, когда эрекция не полная из-за неспособности сердца перекачивать кровь с достаточной мощностью. Эту ситуацию невозможно исправить воздействуя только на половой член.

Для женщин тоже есть свои вакуумные помпы. Обычно они предназначены для увеличения чувствительности половых губ и клитора. Они помещаются на вульву, и из них откачивается воздух, создавая эффект вакуума, который стимулирует прилив крови к этой области. Это делается для того, чтобы сделать последующие игры более чувствительными, а дальнейшую стимуляцию - более интенсивной.

Любой, у кого есть соски, может также использовать маленькие помпы для игр с сосками, чтобы сделать их более выразительными и чувствительными.

Что такое гидропомпы и как их использовать