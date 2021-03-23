Больше значит лучше? Секс-игрушки, которые доказывают, что размер - понятие растяжимое

Сложно отрицать, что размер полового члена имеет значение во время полового акта. Однако больше не всегда означает лучше. У людей разные вкусы, разные сенсорные предпочтения, а также разные физические возможности. Полноценный, приятный секс возможен с любым размером члена. Ключ к успеху - найти наиболее подходящие позы, виды стимуляции или некоторые вспомогательные средства, которые сделают процесс проще и лучше.
В этой статье мы обсудим вакуумные помпы и насадки для полового члена и возможности, которые они предоставляют для улучшения качества полового акта.
Вакуумные помпы для пениса
Вакуумные помпы для полового члена часто связывают с увеличением полового члена, но только в редких случаях это так. Вакуумные помпы можно разделить на 2 вида: вакуумные помпы и гидропомпы.
Обычная вакуумная помпа надевается на половой член, и из нее откачивается воздух с помощью специального механизма, что в свою очередь улучшает кровообращение, стимулирует эрекцию и повышает чувствительность. Учитывая, что приток крови к члену улучшается и увеличивается до максимума, может показаться, что и размер члена увеличился. Однако физиологически ткани больше не становится и размер члена не изменился.
Эти помпы можно использовать перед половым актом для улучшения эрекции. В профилактических целях помпы используют чаще, чем половой акт, чтобы уменьшить возможные нарушения кровообращения из-за закупорки капилляров. Если проблема связана непосредственно с кровообращением, помпы рекомендуются мужчинам, когда они достигают определенного возраста или начинают испытывать трудности с достижением полной эрекции. Если проблема носит психологический характер или связана с другими осложнениями со здоровьем, помпа не будет решением. Обычно ситуация намного сложнее, и к ней следует подходить с нескольких сторон, а не пытаться разрешить только локально сосредоточив внимание на самом половом члене. Член - это индикатор ситуации, а не место для решения проблемы. Особенно в случаях, когда эрекция не полная из-за неспособности сердца перекачивать кровь с достаточной мощностью. Эту ситуацию невозможно исправить воздействуя только на половой член.
Для женщин тоже есть свои вакуумные помпы. Обычно они предназначены для увеличения чувствительности половых губ и клитора. Они помещаются на вульву, и из них откачивается воздух, создавая эффект вакуума, который стимулирует прилив крови к этой области. Это делается для того, чтобы сделать последующие игры более чувствительными, а дальнейшую стимуляцию - более интенсивной.
Любой, у кого есть соски, может также использовать маленькие помпы для игр с сосками, чтобы сделать их более выразительными и чувствительными.
Что такое гидропомпы и как их использовать
Гидропомпы используются с водой. В них наливают воду, надевают на член, а затем воду выжимают под давлением, чтобы создать вакуум, стимулирующий деление клеток. Клетки тканей, подвергающиеся такой нагрузке (отрицательное давление), начинают делиться, и образуется дополнительная ткань, что может увеличить размер полового члена. Чтобы эффект был заметен, эту процедуру нужно проводить регулярно и достаточно часто - несколько раз в неделю или даже ежедневно. К тому же процесс не является мастурбацией и даже может быть неприятным. Поэтому необходимо тщательно обдумать, действительно ли необходимо увеличение члена. Если спросить женщин, большинство из них для удовольствия выберут дополнительную стимуляцию клитора, а не больший по размеру член во влагалище. Хорошая практика - использовать гидропомпы для улучшения кровотока и эрекции. Под воздействием воды ткани увлажняются и лучше реагируют на стимуляцию.
Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать помпы с лубрикантом на водной основе и специальными кремами, которые способствуют циркуляции крови. В случае гидропомп следует использовать гель для улучшения деления клеток и роста тканей.
Насадки для члена
Довольно часто мужчины хотят использовать насадки для немедленного увеличения члена. Если с партнером было решено, что оба хотят попробовать это, то в процессе выбора можно сосредоточиться только на функциональных аспектах. Если хочется использовать насадку для большего удовольствия, но с партнером это не обсуждалось, тогда существует риск, что насадка может не дать желаемого эффекта или даже вызвать дискомфорт. Выбирая насадку, нужно точно знать, для какой цели она будет использоваться.
Любая насадка увеличит половой член в обхвате. Необходимо быть уверенным в том, что больший диаметр полового члена вызовет желаемый эффект при вагинальном или анальном проникновении. Если мотивация выбрать насадку берет начало из стереотипа - чем больше, тем лучше, то, скорее всего, результат оставит желать лучшего. Женщины обычно предпочитают средние или маленькие члены (или игрушки) для вагинального проникновения, и редко выбирают насадки для своих партнеров. Следует помнить, что наибольшее удовольствие женщинам приносит стимуляция клитора. Процент женщин, которым нравится вагинальное проникновение с большими размерами полового члена, составляет небольшую часть от общего числа. Позы, в которых член находится под углом, для выразительной стимуляции зоны G, и стимуляция входа во влагалище, гораздо важнее для получения удовольствия во время вагинального секса. В анальной игре предпочтения каждого человека еще более уникальны и разнообразны, поэтому партнеры должны с особой тщательностью обсудить необходимость насадки и её тип.
Если с партнером было решено, что для большего удовольствия действительно необходимо удлинить член, тогда следует выбрать удлиняющую насадку. Однако следует проявлять большую осторожность, так как вагинальное проникновение с более длинным половым членом может вызвать дискомфорт, если член будет слишком интенсивно упираться в шейку матки, находящуюся в глубине влагалища. Массаж шейки матки следует выполнять осторожно и вращательными движениями.
Укорачивающие насадки или кольца-ограничители
Нередко возникают ситуации, когда требуется полностью противоположный эффект - укоротить длину полового члена. В этом случае не требуется никакого хирургического вмешательства, а всего лишь специальный буфер. Они похожи на толстые эрекционные кольца, которые не сдавливают на пенис, а уменьшают вероятность того, что член войдет во влагалище или анус на полную длину.
Это очень простой способ избежать травмирования шейки матки, если член партнера намного длиннее глубины влагалища. Даже при более активном проникновении эти удерживающие кольца создают приятное ощущение амортизации и упругости. Они также закрывают область, покрытую лобковыми волосами, и помогают в тех случаях, когда волосы могут вызывать дискомфорт.
Важно!
Насадка должна быть изготовлена из качественного материала - силикона или имитации тела. При необходимости она может быть мягкой или достаточно твердой. Если насадка липкая или имеет ярко выраженный резиновый запах, то это точно не лучший вариант, особенно для обладательниц особо чувствительной кожи и людей, страдающих аллергией.
Насадка должна иметь дополнительную петлю, чтобы закрепить ее вокруг мошонки. Если насадку нельзя закрепить на мошонке, она будет соскальзывать. Извлечь её из влагалища будет несложно, а вот из анального прохода не так-то просто.
Насадки НЕ являются презервативами! Они не могут использоваться как противозачаточные средства. Презерватив необходимо правильно надеть на пенис и сверху надеть насадку.
Всегда с насадкой используйте лубрикант на водной основе! Рекомендуется использовать его как внутри, так и снаружи, чтобы соприкосновение с телом было комфортным для обоих партнеров, и нигде не было неприятного трения из-за сухости.
Здесь вы можете найти полный спектр игрушек, описанных выше, а тут вы можете увидеть образцы насадок высочайшего качества.