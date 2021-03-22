Дело Daugavpils siltumtīkli: Лачплесис сохранил должность вице-мэра Даугавпилса

Отставки Лачплесиса потребовала партия "Согласие", обвинив его в привлечении частных предпринимателей для поставок тепла муниципальному АО Daugavpils siltumtīkli.

По мнению "Согласия", Лачплесиса следовало отстранить от должности также и затем, чтобы он не мог представлять думу на переговорах с Минфином по проекту строительства котельной, который может быть лишен финансирования ЕС, заявил представитель "Согласия", экс-мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.

За отстранение Лачплесиса проголосовали только депутаты "Согласия" и бывший мэр Рихард Эйгимс ("Наша партия"), а правящая в думе коалиция была против.