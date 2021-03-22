Пн, 22.03.2021
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Ангела Меркель

Дело Daugavpils siltumtīkli: Лачплесис сохранил должность вице-мэра Даугавпилса

Янис Лачплесис ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В понедельник, 22 марта, вице-мэр Даугавпилса Янис Лачплесис (Латгальская партия) выдержал голосование о недоверии и сохранил за собой должность первого заместителя председателя Даугавпилсской думы.

Отставки Лачплесиса потребовала партия "Согласие", обвинив его в привлечении частных предпринимателей для поставок тепла муниципальному АО Daugavpils siltumtīkli.

По мнению "Согласия", Лачплесиса следовало отстранить от должности также и затем, чтобы он не мог представлять думу на переговорах с Минфином по проекту строительства котельной, который может быть лишен финансирования ЕС, заявил представитель "Согласия", экс-мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.

За отстранение Лачплесиса проголосовали только депутаты "Согласия" и бывший мэр Рихард Эйгимс ("Наша партия"), а правящая в думе коалиция была против.

Центральное агентство финансов и договоров, отвечающее за освоение средств ЕС в Латвии, направило Daugavpils siltumtīkli письмо с решением о несоответствующих расходах на строительство котельной стоимостью 17,5 млн евро и уведомлением о расторжении договора по проекту, так как в процедуре закупки были выявлены нарушения.

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