Дело Daugavpils siltumtīkli: Лачплесис сохранил должность вице-мэра Даугавпилса

Отставки Лачплесиса потребовала партия "Согласие", обвинив его в привлечении частных предпринимателей для поставок тепла муниципальному АО Daugavpils siltumtīkli.
По мнению "Согласия", Лачплесиса следовало отстранить от должности также и затем, чтобы он не мог представлять думу на переговорах с Минфином по проекту строительства котельной, который может быть лишен финансирования ЕС, заявил представитель "Согласия", экс-мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.
За отстранение Лачплесиса проголосовали только депутаты "Согласия" и бывший мэр Рихард Эйгимс ("Наша партия"), а правящая в думе коалиция была против.
Центральное агентство финансов и договоров, отвечающее за освоение средств ЕС в Латвии, направило Daugavpils siltumtīkli письмо с решением о несоответствующих расходах на строительство котельной стоимостью 17,5 млн евро и уведомлением о расторжении договора по проекту, так как в процедуре закупки были выявлены нарушения.