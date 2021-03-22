У пяти задержанных в Рижском регионе изъято больше 4 кг метамфетамина

В марте сотрудники правоохранительных органов в рамках различных уголовных процессов изъяли в Кенгарагсе и Баложи большое количество наркотиков.

ФОТО: Государственная полиция

В начале марта в Баложи был изъят 1 кг метамфетамина. В связи с незаконным оборотом наркотиков задержаны три человека. Один из задержанных помещен под стражу, а к двоим применена не связанная с заключением мера пресечения.

15 марта в Кенгарагсе было изъято 3,5 кг метамфетамина и задержаны два человека, оба помещены под стражу.

Все задержанные ранее попадали в поле зрения полиции в связи с незаконным оборотом наркотиков.

Государственная полиция