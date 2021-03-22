У пяти задержанных в Рижском регионе изъято больше 4 кг метамфетамина

В этом месяце Рижское региональное управление Госполиции задержало пятерых человек, у которых в общей сложности изъято 4,5 кг метамфетамина, сообщила агентству LЕТА представитель Госполиции Анце Розите.
В марте сотрудники правоохранительных органов в рамках различных уголовных процессов изъяли в Кенгарагсе и Баложи большое количество наркотиков.
В начале марта в Баложи был изъят 1 кг метамфетамина. В связи с незаконным оборотом наркотиков задержаны три человека. Один из задержанных помещен под стражу, а к двоим применена не связанная с заключением мера пресечения.
15 марта в Кенгарагсе было изъято 3,5 кг метамфетамина и задержаны два человека, оба помещены под стражу.
Все задержанные ранее попадали в поле зрения полиции в связи с незаконным оборотом наркотиков.
Государственная полиция
В обоих случаях возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 253.1 Уголовного закона. Такое преступление карается лишением свободы на срок от пяти до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой и пробационным надзором на срок до трех лет.