Пн, 22.03.2021
Россия останется главной прямой угрозой для Великобритании. Мы будем работать с союзниками по НАТО, чтобы обеспечить единый ответ со стороны Запада, сочетая военные, разведывательные и дипломатические усилия новая оборонная стратегия Великобритании
новая оборонная стратегия Великобритании

У пяти задержанных в Рижском регионе изъято больше 4 кг метамфетамина

Фото: Государственная полиция ФОТО: Valsts policija

В этом месяце Рижское региональное управление Госполиции задержало пятерых человек, у которых в общей сложности изъято 4,5 кг метамфетамина, сообщила агентству LЕТА представитель Госполиции Анце Розите.

В марте сотрудники правоохранительных органов в рамках различных уголовных процессов изъяли в Кенгарагсе и Баложи большое количество наркотиков.

ФОТО: Государственная полиция

В начале марта в Баложи был изъят 1 кг метамфетамина. В связи с незаконным оборотом наркотиков задержаны три человека. Один из задержанных помещен под стражу, а к двоим применена не связанная с заключением мера пресечения.

15 марта в Кенгарагсе было изъято 3,5 кг метамфетамина и задержаны два человека, оба помещены под стражу.

Все задержанные ранее попадали в поле зрения полиции в связи с незаконным оборотом наркотиков.

Государственная полиция

В обоих случаях возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 253.1 Уголовного закона. Такое преступление карается лишением свободы на срок от пяти до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой и пробационным надзором на срок до трех лет.

НАВЕРХ
Back