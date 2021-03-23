В Латвии растет распространение британского штамма Covid-19

На прошлой неделе британский штамм был найден в 40-45% секвенированных образцов, тогда как на позапрошлой - в 20-25%.

По его словам, люди с британским штаммом болеют тяжелее, но начата вакцинация.

"Та группа людей, которая подвержена высокому риску тяжелого заболевания, после получения вакцины постепенно выходит из зоны риска, и, возможно, поэтому мы не наблюдаем роста смертности инфицированных Covid-19", - сказал Кловиньш.

Данные также показывают, что вирус не распространяется слишком далеко, хотя постоянно появляются новые случаи заражения, что свидетельствует о том, что одной из самых больших проблем является занесение вируса из-за границы.

"Я думаю, что следует уделять больше внимания вопросам ограничений на поездки и более строгому пограничному контролю", - сказал Кловиньш.