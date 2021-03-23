Вт, 23.03.2021
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Ксения Собчак

В Латвии растет распространение британского штамма Covid-19

Иллюстративное фото ФОТО: shutterstock.com

В Латвии растет распространение британского штамма Covid-19, что заставляет уделить больше внимания ограничению поездок, заявил в интервью передаче Rīta panorāma на LTV председатель научного совета Латвийского центра биомедицинских исследований Янис Кловиньш.

На прошлой неделе британский штамм был найден в 40-45% секвенированных образцов, тогда как на позапрошлой - в 20-25%.

По его словам, люди с британским штаммом болеют тяжелее, но начата вакцинация.

"Та группа людей, которая подвержена высокому риску тяжелого заболевания, после получения вакцины постепенно выходит из зоны риска, и, возможно, поэтому мы не наблюдаем роста смертности инфицированных Covid-19", - сказал Кловиньш.

Данные также показывают, что вирус не распространяется слишком далеко, хотя постоянно появляются новые случаи заражения, что свидетельствует о том, что одной из самых больших проблем является занесение вируса из-за границы.

"Я думаю, что следует уделять больше внимания вопросам ограничений на поездки и более строгому пограничному контролю", - сказал Кловиньш. 

Как сообщил в Twitter главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис, стабилизация кривой заболеваемости, которая наблюдается в данный момент, означает, что ограничения, тестирование и поиск контактов приносят результаты. "Опыт других стран показывает, что по мере увеличения доли этого штамма заболеваемость все же растет, и на это нужно уметь реагировать", - отмечает Думпис. 

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