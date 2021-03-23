Латвия получила еще 2340 доз вакцины Pfizer

Поставка была произведена в понедельник, 22 марта, и сейчас эти вакцины используются для вакцинации жителей из приоритетных групп - работников здравоохранения, работников и постояльцев центров долгосрочного социального ухода, которые еще не получили вакцину, но выразили такое желание.