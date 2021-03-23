Вт, 23.03.2021
Я представляю себе, что снимаюсь в русском римейке "Звездных войн", где вместо имперских штурмовиков - зэки в бушлатах и шапках-ушанках. Отстаивая интересы Императора, космо-зэки путешествуют с планеты на планету, подавляя мятежников. Алексей Навальный
Алексей Навальный
2

Латвия получила еще 2340 доз вакцины Pfizer

Вакцина Pfizer ФОТО: Paula Čurkste / LETA

Латвия получила часть поставки вакцины от Covid-19 производства Pfizer в размере 2340 доз, сообщила агентству LЕТА представитель бюро вакцинации Агнесе Стразда.

Поставка была произведена в понедельник, 22 марта, и сейчас эти вакцины используются для вакцинации жителей из приоритетных групп - работников здравоохранения, работников и постояльцев центров долгосрочного социального ухода, которые еще не получили вакцину, но выразили такое желание.

По данным Национальной службы здравоохранения, на сегодняшний день Латвия получила 150 075 доз вакцин трех разных производителей. Для вакцинации одного человека необходимы две дозы вакцины.

 
НАВЕРХ
Back