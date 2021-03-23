Латвия получила еще 2340 доз вакцины Pfizer
Латвия получила часть поставки вакцины от Covid-19 производства Pfizer в размере 2340 доз, сообщила агентству LЕТА представитель бюро вакцинации Агнесе Стразда.
Латвия получила часть поставки вакцины от Covid-19 производства Pfizer в размере 2340 доз, сообщила агентству LЕТА представитель бюро вакцинации Агнесе Стразда.
Поставка была произведена в понедельник, 22 марта, и сейчас эти вакцины используются для вакцинации жителей из приоритетных групп - работников здравоохранения, работников и постояльцев центров долгосрочного социального ухода, которые еще не получили вакцину, но выразили такое желание.
По данным Национальной службы здравоохранения, на сегодняшний день Латвия получила 150 075 доз вакцин трех разных производителей. Для вакцинации одного человека необходимы две дозы вакцины.