Вт, 23.03.2021
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Иева Кейша, директор туристической компании Latvia Tours

Наркопогоня в Эстонии: полиция протаранила случайно оказавшуюся на пути машину с семьей

В последние выходные февраля центром событий стала парковка рядом с церковью Амбла. ФОТО: Silja Ratt

Последние выходные февраля в эстонском Пыхья-Ярвамаа прошли как в приключенческом фильме, пишет Rus.Postimees. Прямо из-за границы на церковную стоянку приехала машина с пятью килограммами кокаина. Полиция знала об этом и устроила засаду. Но полицейская операция началась неуспешно. На шоссе Пярну - Раквере вооруженные до зубов стражи правопорядка протаранили автомобиль, в котором вместо наркоторговцев ехала одна семья. Столкновение было таким сильным, что машину пришлось списать. На мужчину напала полицейская собака, женщина также пострадала. Спустя некоторое время началась погоня за настоящими наркодилерами. Она завершилась в соседнем уезде.

Первые сообщения о произошедших 27 и 28 февраля в волости Ярва событиях редакция Järva Teataja получила уже несколько недель назад, но полиция пообещала прокомментировать это только через несколько месяцев. Однако никакая власть не может закрыть рты местным жителям, поэтому события последних выходных февраля по-прежнему остаются там темой номер один.

Насколько известно Järva Teataja, череда событий началась с прибытия автовоза на стоянку рядом с церковью Амбла. Одну машину сгрузили на парковке. Это был обычный Peugeot, который никому не бросается в глаза. Но ценнее самого автомобиля были находящиеся в нем наркотики, пять килограммов кокаина.

Выходные были в районе Амбла спокойные, но в субботу вечером местные жители заметили там чужие автомобили. Гражданские машины, в них посторонние мужчины. Но это были не преступники, а полицейские.

Нервы одного местного жителя не выдержали и он позвонил своим сыновьям, что по деревне Мярьянди разъезжают посторонние автомобили. Сыновья, которые заподозрили, что речь может идти о мошенниках, сами отправились узнать, в чем дело. Каждый поехал на своей машине. Поскольку затея не казалась опасной, один из мужчин взял с собой мать своих детей.

Слежка за посторонними автомобилями закончилась для находившегося вместе с женщиной в автомобиле мужчины быстро и болезненно. На шоссе Пярну-Раквере недалеко от Амбла их машину протаранил не окрашенный в спеццвета полицейский автомобиль и столкновение было таким сильным, что, по словам местных, теперь машину придется списать. Стекла остановленной машины разбились, а на водителя набросилась полицейская собака.

Журналист Järva Teataja побеседовал с этим мужчиной, который не опроверг эти утверждения, но уточнил, что нанял адвоката, по рекомендации которого он не комментирует сейчас эту ситуацию. Мужчина пообещала, что когда настанет время, он согласен рассказать о случившемся публично.

К счастью для полиции этот инцидент не увидели проживающие поблизости два 25-летних молодых человека, которые должны были забрать наркотики.

За час до полуночи эти молодые люди были на стоянке. Существует несколько версий того, что на самом деле произошло в Амбла. Точно можно сказать, что молодые люди на автомобиле пытались скрыться от полиции. Погоня завершилась в 23:30 в 17 километрах от Амбла в Тамсалу.

28 февраля полиция опубликовала по этому поводу следующее сообщение. 27 февраля в 23:30 произошло ДТП в Тамсалу у Пайдеского шоссе, 7, где ранее проигнорировавший приказ полиции остановиться 25-летний мужчина на Volkswagen Touareg врезался в столб. По словам полиции, 25-летний водитель при выборе скорости не учел свой опыт вождения и дорожные условия, в результате чего потерял контроль над автомобилем, а машина выехала с дороги и врезался в столб. Водитель и пассажир - также 25-летний мужчина - были доставлены в Ракверескую больницу для проверки состояния здоровья.

Беседовавшие с Järva Teataja жители многоквартирного дома на Пайдеском шоссе, 7 рассказали, что около полуночи на улице был слышен шум. Один автомобиль попал в ДТП. Кто-то за кем-то гнался. Собаки надрывались от воя. Когда один из жильцов дома пригрозил вызвать полицию, он получил в ответ, что там работает подразделение полиции K-komando и полицию не надо вызывать.

Хотя ближайшие родственники до сих пор не смогли поговорить с двумя молодыми людьми из волости Ярва, известно, что молодые люди во время задержания пострадали, и одному из них также потребовалось продолжительное лечение в больнице.

Järva Teataja не публикует имена этих молодых людей, поскольку им еще не предъявлены обвинения. Но в родных краях имена этих мужчин давно у всех на слуху.

Они родом из небольшой деревни и ходили в один детский сад, а затем и в одну школу. Однако характеризуют их по-разному.

У одного из низ за плечами криминальное прошлое. Из-за наркотиков наручники ему надевали даже в Испании.

И в Эстонии он представал перед судом. Впервые он отправился в тюрьму семь лет назад. За решеткой он должен был провести четыре с половиной года, но в 2017 году вышел на свободу по УДО.

Уже в следующем году на фестивале Weekend в Пярну он снова попал в передрягу из-за наркотиков.

Молодой человек без рецепта врача употреблял такие наркотики, как конопля, амфетамин, метамфетамин, эктази. За это полиция оштрафовала его на 200 евро.

Молодой человек не согласился с решением полиции и подал апелляцию в суд, и через несколько месяцев он выиграл и решение полиции было отменено.

У другого молодого человека уголовного прошлого нет.

Хотя оба молодых человека не живут с родителями, через день в доме родителей одного молодого человека был проведен обыск. Местные жители говорят, что полицейские машины пробыли у дома несколько часов, но с собой ничего не взяли, кроме нескольких мобильных телефонов и мешка с монетами.

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