Следственный комитет России проверит интервью "скопинского маньяка" Собчак

После выхода интервью общественные деятели и журналисты обратили внимание "на возможное приготовление нового преступления со стороны" Мохова, сказано на сайте ведомства.

Напомним, в понедельник, 22 марта на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью Виктора Мохова. В нем Мохов бросил фразу, что Елена Самохина, которая во время заточения трижды рожала от Мохова детей, больше не становилась матерью.

"От меня родила и больше не рожает. Надо опять мне заняться ею",

- сказал Мохов.

Бастрыкин поручил следователям изучить все высказывания бывшего заключенного, озвученные в СМИ, и дать им правовую оценку. Что это может значить для Мохова - пока не ясно.

Ранее депутат Госдумы России Оксана Пушкина попросила Генпрокуратуру проверить то же высказывание Мохова. Другой депутат попросил МВД проверить все интервью.