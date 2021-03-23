Ср, 24.03.2021
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Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

Следственный комитет России проверит интервью "скопинского маньяка" Собчак

Виктор Мохов ФОТО: Youtube

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета (СК) России поручил руководству СК по Рязанской области провести проверку из-за недавно опубликованного интервью "скопинского маньяка" Виктора Мохова, которое тот дал Ксении Собчак, пишет "Медуза". Причиной стали несколько фраз Мохова, которые можно расценивать, как угрозы.

После выхода интервью общественные деятели и журналисты обратили внимание "на возможное приготовление нового преступления со стороны" Мохова, сказано на сайте ведомства.

Напомним, в понедельник, 22 марта на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью Виктора Мохова. В нем Мохов бросил фразу, что Елена Самохина, которая во время заточения трижды рожала от Мохова детей, больше не становилась матерью.

"От меня родила и больше не рожает. Надо опять мне заняться ею",

- сказал Мохов.

Бастрыкин поручил следователям изучить все высказывания бывшего заключенного, озвученные в СМИ, и дать им правовую оценку. Что это может значить для Мохова - пока не ясно.

Ранее депутат Госдумы России Оксана Пушкина попросила Генпрокуратуру проверить то же высказывание Мохова. Другой депутат попросил МВД проверить все интервью.

После премьеры фильма Владимир Соловьев, глава Союза журналистов России, а также лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложили запретить осужденным по тяжелым статьям людям давать интервью.

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