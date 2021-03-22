"Страшно, очень страшно": Ксения Собчак взяла интервью у Скопинского маньяка. Но оценили это не все

В марте этого года в Саратовской области из колонии на свободу вышел Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк". В 2000 году он похитил двух несовершеннолетних девочек, которым на тот момент было по 14 и 17 лет. Мужчина держал их у себя в подвале, издевался над ними и насиловал. За время заточения одна из девушек родила ему двоих детей - они родились прямо в подвале. Во время родов ей помогала вторая девушка с помощью учебника по акушерству и подручных средств. Рожденных детей Виктор Мохов подбросил в подъезды домов. В 2004 году Мохов взял одну из девушек в гости, выдав ее за племянницу. Однако девушка сумела незаметно передать записку с просьбой о помощи, в результате чего насильник был задержан.

Как написала сама Собчак, она ожидала, что фильм вызовет неоднозначную реакцию.

"Я наперед знаю, что под этим видео будет много дизлайков и комментариев - "зачем вообще давать слово маньякам?", - написала она в своем Telegram, добавив: - "Это наше право как журналистов - исследовать границы добра и зла. Нельзя понять природу зла, если не заходить на его территорию.

[...] Все почему-то привыкли думать, что интервью с маньяком или фильм про него - это какая-то форма комплимента. Что если интервью, то обязательно с хорошим и правильным человеком. А как по мне, плох тот журналист, кто не воспользуется подвергнувшимся шансом взять интервью у Гитлера.

[...] Должен ли врач спасать жизнь закоренелым преступникам? На мой взгляд, не просто должен, а обязан. Как и журналист - обязан препарировать и исследовать зло, хотя бы ненадолго спускаться в подземелье, в самый ад, где 3 года и 7 месяцев провели заложницы скопинского маньяка".

Ксения оказалась права, и неоднозначная реакция публики на фильм команды Собчак заметен в комментариях к нему - многие пользователи недовольны салившейся на маньяка славой и считают, что после интервью его немедленно нужно вернуть обратно в тюрьму.

"Сейчас бы быть насильником, отсидеть, выйти, стать популярным и давать интервью". "Кумиры современности. И по шоу, и по программам, гонорары, внимание. Всенародной любви не хватает, НО, похоже, это еще впереди". "После такого обратно на зону, пожизненно!!!", - писали пользователи под фильмом.

"Страшно, очень страшно", - подытожил один из комментаторов.

Меньше, чем за сутки фильм "СКОПИНСКИЙ МАНЬЯК: разговор на свободе" собрал почти 200 тысяч просмотров и 11 тысяч "лайков" при 6 тыс. "дизлайков".

Видео: документальный фильм "СКОПИНСКИЙ МАНЬЯК: разговор на свободе"

После выхода на свободу за Моховым будет осуществляться надзор по месту жительства. Кроме того, ему запрещено посещать массовые мероприятия, выходить из дома по ночам и покидать пределы района. Дважды в месяц ему нужно отмечаться в полиции.