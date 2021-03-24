Налоговая декларация: омбудсмен объясняет, как подать документы людям без доступа к интернету

Как агентству LЕТА сообщил консультант отдела по коммуникации и международному сотрудничеству Бюро госуполномоченного по правам человека Эдгар Лакутис, Служба государственных доходов (СГД) на запрос омбудсмена предоставила информацию, что декларации в бумажном виде можно подать, отправив их по почте.

Тем не менее не получен ясный ответ, как действовать людям, у которых вообще нет доступа к интернету, в том числе к сайту СГД, на котором размещен бланк для подачи декларации.

По мнению омбудсмена, такая практика не соответствует принципам хорошего управления.

Тем людям, у которых нет доступа к интернету, Янсонс

рекомендует отправить письменный запрос в СГД, чтобы им на указанный почтовый адрес был выслан распечатанный бланк декларации. В таком случае жители после заполнения смогут подать его в налоговую службу по почте.

В этом году в связи с пандемией центры обслуживания клиентов СГД закрыты, поэтому люди не могут подать декларации очно. Налоговая служба призывает подавать их через систему электронного декларирования или же использовать возможность подачи декларации в течение трех лет.