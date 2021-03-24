Эстония планирует ввести вакцинационные паспорта в апреле

По словам Киллара, Эстония планирует внедрить вакцинационные паспорта в сотрудничестве с эстонским технологическим предприятием Guardtime, передала Академия электронного управления.

На организованной Академией электронного управления и госканцелярией онлайн-дискуссии Киллар подчеркнул необходимость безопасно и на международном уровне обмениваться данными о вакцинации, чтобы вновь открыть общества. "Важно дать людям данные о вакцинации в цифровом и подтвержденном виде, чтобы сделать их поездки и повседневную жизнь комфортными", - сказал Киллар.

Он отметил, что странам нужны позитивные примеры безопасного обмена данными для обеспечения защищенности данных. "Эстония начнет пользоваться цифровым сертификатом вакцинации в апреле", - сказал Киллар.