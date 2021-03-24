Глава МВД признал трудности полиции в контроле за ограничениями в закрытых помещениях

По его словам, с момента объявления режима ЧС в ноябре прошлого года полиция провела большое количество проверок - с ноября по сегодняшний день в Латвии заведено 25 924 дела об административных нарушениях.

В настоящее время контролирующие органы - Государственная полиция и Государственная пограничная служба - начали получать сигналы из Бюро уполномоченного по правам человека об административных штрафах и способности людей их оплачивать.

Гиргенс считает, что не наказание, не размер штрафа и не количество административных дел уменьшат распространение вируса. Он сослался на опыт США по завоеванию общественного доверия к мерам эпидемиологической безопасности. Это признали и латвийские эксперты.

Примеры со всего мира показывают, что страны, переживающие пандемию, начинают переходить к региональному принципу, который дает местным органам власти большую автономию в борьбе с пандемией, сказал министр.

По его словам, у пограничников и полиции будет больше возможностей для контрольных мер, если будет разрешена работа отраслей с соответствующими ограничениями.

"Полиция не может подойти к каждым дверям, стучать, рисовать крестики и чисто физически контролировать то, что происходит в закрытом помещении. Не секрет, что люди ищут различные товары и услуги и получают их незаконно", - подчеркнул министр.