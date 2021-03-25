"Интерфакс": Юлия Навальная снова улетела из России в Германию

Это второй выезд Навальной в Германию после того, как ее мужу заменили условный срок на реальный по делу Yves Rocher.

В первый раз источник "Интерфакса" сообщил об отъезде Навальной в Германию 10 февраля. Немецкое издание Der Spiegel сообщало, что она прилетела в страну с частным визитом. Навальная вернулась в Россию 22 февраля.

Напомним, 2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок 3 года 6 месяцев по делу Yves Rocher на реальный с отбыванием в колонии общего режима в течение 2 лет и 8 месяцев. 20 февраля прошли сразу два судебных процесса над Навальным. Мосгорсуд оставил в силе решение нижестоящей инстанции заменить оппозиционеру условный срок на реальный. Суд лишь вычел из итогового срока лишения свободы 1,5 месяца, которые Навальный провел под домашним арестом. Таким образом, политик должен провести в колонии 2 года 6 месяцев и две недели. Наказание он отбывает в ИК-2 в городе Покров Владимирской области.