Начальник Госполиции: вводить комендантский час на Пасху нецелесообразно

Он подчеркнул, что это его мнение и мнение профессионалов полиции, потому что Пасха - праздник, который нельзя сравнивать с Новым годом.

По его словам, сотрудники полиции, которые работают в будни, работают и сверхурочно в выходные дни, и Пасха не станет исключением. "Во время праздников полиция будет работать в усиленном режиме, чтобы превентивно находиться в местах, где могут собираться люди, потому что чаще всего люди нарушают ограничения на собрания, и полиции нетрудно их контролировать", - сказал Рукс.