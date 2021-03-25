Чт, 25.03.2021
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Начальник Госполиции: вводить комендантский час на Пасху нецелесообразно

Арманд Рукс ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Было бы нецелесообразно вводить комендантский час во время пасхальных выходных, как это было сделано в новогодние праздники, заявил в интервью программе 900 sekundes на TV3 начальник Государственной полиции Арманд Рукс.

Он подчеркнул, что это его мнение и мнение профессионалов полиции, потому что Пасха - праздник, который нельзя сравнивать с Новым годом.

"На улице становится теплее, и люди ждут Пасху, чтобы отпраздновать ее в рамках одного домохозяйства", - добавил Рукс.

По его словам, сотрудники полиции, которые работают в будни, работают и сверхурочно в выходные дни, и Пасха не станет исключением. "Во время праздников полиция будет работать в усиленном режиме, чтобы превентивно находиться в местах, где могут собираться люди, потому что чаще всего люди нарушают ограничения на собрания, и полиции нетрудно их контролировать", - сказал Рукс.

Он добавил, что наблюдение ведется и за гостевыми домами и банями, поскольку были случаи, когда на частных мероприятиях собирались по 20 человек.

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