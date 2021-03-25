Антрополог: сейчас нет оснований думать об отмене ограничений в связи с Covid-19

Он отметил, что представленные группой оперативного управления на заседании правительства шаги по постепенной отмене ограничений стали для экспертов сюрпризом. Седлениекс подчеркнул, что ни один из привлеченных группой оперативного управления экспертов раньше этого плана не видел.

Среди экспертов произошла дискуссия о том, допустимо ли смягчение ограничений при нынешней заболеваемости Covid-19 в Латвии. Эксперты пришли к выводу, что для отмены ограничений оснований нет, ведь заболеваемость все еще высока и, по принципу светофора, Латвия по-прежнему находится в красной зоне.

Говоря об экономическом аспекте, Седлениекс отметил, что главной проблемой экономики сейчас являются не установленные в связи с пандемией ограничения, а сама пандемия, которая создает гораздо больше проблем.