"Голень у него отнимается, нога недееспособна": адвокаты рассказали о состоянии здоровья Навального

Как сообщает соратник Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале в четверг, 25 марта, Навальный уже четыре недели находится "в крайне неблагополучном состоянии".

По словам адвокатов, у Навального сильные боли в спине и серьезные проблемы с правой ногой.

"Голень у него отнимается, нога недееспособна, то есть одна нога у него практически не действует, то есть он не может присесть на нее, ничего. Правая нога в ужасном состоянии на самом деле", - рассказала телеканалу "Дождь" адвокат Ольга Михайлова.

Накануне политика отвезли в больницу на МРТ, но диагноз ему не сообщили.

Адвокаты отмечают, что из лекарств Навальный получает только ибупрофен, таблетки и мазь, при этом на протяжении четырех недель "просили дать нормальные лекарства, но в колонии отказывали".

Попали, наконец, к Навальному. Ситуация следующая. Его не просто не лечат, а идет сознательная стратегия на подрыв его здоровья. — Вадим Кобзев (@advokatkobzev) March 25, 2021

По словам адвоката Вадима Кобзева, Навального "фактически подвергают пытке лишением сна: 8 раз за ночь его будят для "профилактического учета", хотя видеокамера и так висит прямо над его кроватью".

Он также сообщил, что к Навальному не пускают приглашенного врача, "рекомендованные лекарства передать не разрешают".

19 марта политика осматривал тюремный невролог, диагноз и результаты обследования до сих пор неизвестны.

Утром в четверг состояние здоровья Навального прокомментировали во ФСИН. В пресс-бюро управления ведомства по Владимирской области сообщили, что тюремные медики оценивают состояние оппозиционера как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии призвали российские власти незамедлительно оказать медицинскую помощь отбывающему реальный срок в покровской колонии оппозиционному политику Алексею Навальному.

Одновременно они призвали высказаться по данной проблеме представителей международного сообщества и лидеров Евросоюза.