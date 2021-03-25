По окончании режима ЧС учеба в школах снова будет организовываться по моделям А, В и С
По окончании режима чрезвычайной ситуации учеба в школах снова будет организовываться по моделям А, В и С, сообщила министр образования и науки Илга Шуплинска.
По окончании режима чрезвычайной ситуации учеба в школах снова будет организовываться по моделям А, В и С, сообщила министр образования и науки Илга Шуплинска.
Эти три модели в школах применялись в первом полугодии этого учебного года.
"Если ЧС отменится, мы возвращаемся к тому, что каждая школа оценивает, готова ли инфраструктура, учителя, достаточна ли готовность к проведению мер эпидемиологической безопасности в школе. И школы тогда будут теми, кто принимает решение", - подчеркнула Шуплинска.