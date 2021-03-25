LTV7: полёты в третьи страны разрешены, но пассажиров не пускают на рейсы

Международные полёты в третьи стран из Латвии разрешены с 17 марта. Как только такое решение было принято, часть латвийцев решила воспользоваться возможностью и слетать в отпуск. На начало апреля поездку на Мальдивы уже запланировала и Инна Акопова.

Накануне она позвонила в Государственную пограничную службу, чтобы уточнить некоторые детали путешествия:

"Я позвонила, говорю: "Здравствуйте, вот мы пятого числа летим на Мальдивы". На что человек на другом конце провода говорит: "А почему вы думаете, что вы летите? Никуда вы не летите". 9

Пограничник, по словам женщины, объяснил, что выехать в третью страну по-прежнему можно лишь по существенной причине, например, на работу или учёбу. Даже несмотря на принятые ранее правила, что полёты в эти же третьи страны могут возобновиться…

Как выяснило "Русское вещание LTV7", накануне заложниками ситуации уже стали пассажиры, которые планировали улететь в Киев.

"Со стороны airBaltic можем подтвердить, что 24-го марта в полёт из Риги до Киева не отправились 17 пассажиров, которые ранее приобрели билеты на этот рейс. По имеющейся в распоряжении airBaltic информации, большей части этих пассажиров в путешествии было отказано во время проверки Государственной пограничной службой документов для пересечения границы», прокомментировали ситуацию в компании airBaltic.

Большая часть из тех, кто не смог вылететь накануне, поменяли билеты на ближайшие рейсы. Части не улетевших пассажиров авиакомпания полностью вернула деньги за билет. 9

В airBaltic также отмечают - они внимательно следят за изменениями в правилах пассажирских оперевозок. И нынешние нормы предусматривают, что авиакомпания должна проверить у путешественников в Украину лишь наличие страховки и отрицательного теста на коронавирус.

Представитель Государственной пограничной службы Кристине Петерсоне заявила, что их сотрудники действовали по правилам: "Правила кабинета министров предусматривают, что пересечение внешней границы Латвии сейчас ограничено. То есть пересечение может быть в случаях, которые указаны как исключения в правилах. И действительно накануне были подданные Латвии, которым было запрещено покидать страну, так как они не подходили под исключения из правил кабинета министров под номеров 360".

Видео: Сюжет Русского вещания LTV7

И путешествия в третьи страны с целью туризма в правилах не значатся как исключения, заявила Петерсоне. 9

Знают о сложившейся ситуации и туристические компании, многие из которых после разрешения совершать полёты в третьи страны, уже продают путёвки на отдых, например, в Египет. И у них также запланированы вылеты в самые ближайшие дни.

"Это ошибка. Потому что, когда приняли изменения в правилах кабинета министров номер 360, там поменялось условие, как путешествовать в третьи страны. И государственные секретари участвовали в переговорах в оперативной группе. Так что они знают процесс, и нам непонятно кто и как неправильно интерпретировал, что пограничная служба так делает", - говорит член правления Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов Анта Йоксте.

Сколько еще человек могли не вылететь из страны по этой причине с 17 марта - не известно. Кто виноват в сложившейся ситуации пока не разобрались и в ответственном за пассажирские перевозки Министерстве сообщения.

"Надо подождать решения, которое будет принято на сегодняшнем заседании группы оперативного управления. Необходимо сначала ознакомиться с объяснениями сторон, после чего у нас будет больше информации. Министерство сообщения также подготовило своё объяснение принятых норм, которое согласовано с другими учреждениями, в том числе с министерством иностранных и внутренних дел", Русскому вещанию LTV7 заявила представитель Министерства сообщения Байба Гулбе.

Так что выход из этой ситуации должен появиться в ближайшее время.

Тем не менее - всем тем, кто в ближайшее время планировал вылететь из Латвии в третьи страны - лучше лишний раз связаться со своей авиакомпанией или турфирмой.