С появлением новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2 массовый иммунитет не может быть достигнут. Единственный способ справиться с распространением Covid-19 - это массовая вакцинация. Такую мысль в интервью TVNET выразил главный инфектолог Минздрава Уга Думпис. В интервью также говорилось о грядущем росте заболеваемости и действующих ограничениях.

- Поговаривают о снятии ограничений из-за Covid-19. Что вы об этом думаете?

- Не думаю, мы до этого не доберемся. К сожалению, нас ждет рост заболеваемости. В таком случае, конечно, невозможно никакое ослабление ограничений. По крайней мере я на это надеюсь.

- Какова основная причина ожидаемого роста заболеваемости?

- Из-за распространения британского варианта [вируса]. Когда этот вариант станет доминирующим, он просто будет больше распространяться, и заболеваемость увеличится. Я не знаю ни одной страны, где бы этого не произошло. За исключением Великобритании, где локдаун и вакцинация. И, конечно же, Израиль. Пока охват вакцинацией недостаточно высок, заболеваемость британским штаммом растет повсюду, во всех скандинавских странах, повсюду. Не могу представить, чтобы мы могли быть исключением.

- Что сейчас можно сказать наверняка о британском варианте коронавируса?

- Что он заражает больше, быстрее, шире и вызывает более серьезное течение заболевания у молодых людей.

- По данным Национальной службы здравоохранения (NVD), до сих пор только 1% населения Латвии получил обе дозы вакцины от Covid-19. Разве это не тот случай, когда массовый иммунитет разовьется раньше, чем большая часть населения будет вакцинирована?

- С этим я категорически не согласен. У нас переболело немногим больше 10% населения, как мы знаем из нашего исследования, в котором еще не все завершено. Вакцины всем хватит уже летом, если не будет сюрпризов с поставками. Что касается "переболеть", мне кажется, что такого понятия уже нет вообще. Потому что мы видим, например, что в бразильском городе Манаус второй раз массово болеют. До этого 75% уже переболело Covid-19. Об этом есть публикация в журнале Lancet. Переболели, массовый иммунитет... Я не думаю, что вообще есть такой термин. Никто не собирается этого достигать, это в принципе невозможно. С вакцинами проблематично, а с понятием "переболеть" - совершенно невозможно. И вирус тоже меняется. Без вакцин мы никак не справимся. Уточню: первую дозу вакцины получило гораздо больше жителей Латвии. Очень хорошая защита после первой дозы AstraZeneca.

- Как долго антитела "живут" в организме человека после вакцинации?

- Никто не знает. Вакцина вызывает не только антитела. Мы знаем, что определенно дольше, чем после болезни. Вакцины вызывают более высокую концентрацию антител, но мы не знаем, как долго. Так что переболевшим обязательно нужно делать прививки. Не сразу, но примерно через полгода.

- Не упустили ли мы момент, когда можно было ввести строгий локдаун?

- Думаю, это невозможно по политическим причинам. Здесь я не хочу это комментировать. Конечно, я надеюсь, что мы не окажемся в ситуации, когда нас заставят это сделать.

- Исходя из соображений эпидемиологического, а не политического характера, правильно ли я понимаю, что локдаун - наиболее эффективный способ остановить распространение вируса?