После перераспределения Латвия получит больше вакцин Pfizer/BioNTech

По словам премьера, соглашение предусматривает, что те страны, которые до сих пор получили меньше вакцины, получат больше вакцин при перераспределении. Латвия до сих пор подчеркивала, что получила пропорционально меньше вакцин, и, соответственно, ожидается, что страна получит больше при перераспределении.
Пресс-секретарь премьер-министра Сандрис Сабаев сообщил, что после обсуждения с главами государств и правительств ЕС премьер-министр выразил удовлетворение достигнутой договоренностью о соблюдении принципа солидарности.
"Последовательная работа с лидерами ЕС привела к соглашению о солидарности в перераспределении дополнительных доз вакцины Pfizer/BioNTech, которые будут доставлены во втором квартале", - сказал премьер.
Руководители ЕС поручили должностным лицам государств-членов на уровне министерств здравоохранения и представительств оговориться о справедливом распределении дополнительных доз вакцины среди стран ЕС.