После перераспределения Латвия получит больше вакцин Pfizer/BioNTech

По словам премьера, соглашение предусматривает, что те страны, которые до сих пор получили меньше вакцины, получат больше вакцин при перераспределении. Латвия до сих пор подчеркивала, что получила пропорционально меньше вакцин, и, соответственно, ожидается, что страна получит больше при перераспределении.