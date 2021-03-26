"Лечить тебя никто не будет". Алексей Навальный рассказал о состоянии своего здоровья в колонии

В начале публикации Алексей припомнил слова, сказанные ему Михаилом Ходорковским:
"Как-то Михаил Ходорковский, отсидевший в тюрьме 10 лет, сказал мне: там главное не заболеть. Лечить тебя никто не будет. Серьезно заболеешь - умрешь".
Далее Алексей пишет, что на самом деле все действительно именно так, и сейчас он сам встретился с такой ситуацией.
"Случилась такая неприятность - сильно заболела спина. Ни согнуться, ни разогнуться. [...] Видимо, нерв защемило от постоянного сидения в автозаках и "пеналах" в скрюченном виде".
Навальный написал, что не писал об этом и просил не распространяться своих близких, потому что надеялся, что будет вылечен. Однако, администрация колонии никак не реагировала на его сообщения о боли и просьбы пустить врача или передать лекарства.
Позднее его осмотрел тюремный врач и стал давать по две таблетки ибупрофена, но не сказал диагноз.
"Ровно как это описывают те, у кого проблемы со спиной, осложнение пошло в ногу, и целые ее участки потеряли чувствительность. Если обопрешься на правую ногу, просто упадешь".
Однако оппозиционер поделился, что не отчаивается и стареется видеть в сложившейся ситуации плюсы:
"Я уже представляю, как буду ходить по зоне со стильной тростью. Внутри которой, конечно, спрячу острый клинок.
А может, с костылем. Его я смогу легко кидать, превратив в смертельное оружие. Но идеально - это деревянная нога".
Ранее сообщалось, что состояние здоровья российского оппозиционного политика Алексея Навального в колонии ухудшилось.
"Вчера у Алексея начала отниматься нога. До этого долго болела спина. В пятницу его осмотрел местный невролог, в понедельник дали две таблетки ибупрофена, и все. Лучше ему, естественно, не стало", - сообщила адвокат политика Ольга Михайлова.
Напомним, что 17 января Навальный вернулся в Москву из Германии, где он с августа 2020 года проходил лечение от последствий отравления веществом семейства "Новичок". Оппозиционный политик был задержан и 2 февраля приговорен к 2,5 лет колонии по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании Yves Rocher.