4 алкогольных напитка, о которых вы, возможно, не знали

1. Саке - идеальное "вино" для наслаждения суши!

Жемчужина японской кухни - суши - настолько давно и прочно завоевала сердца (и животы) латвийцев, что скоро мы с уверенностью сможем назвать себя державой суши. К сожалению, родственнику суши в мире напитков - молочно-белой рисовой настойке саке - повезло не так сильно, она в наших барах все еще редкость. И очень зря. Саке - великолепный и достаточно универсальный алкогольный напиток, который идеально дополнит ваш вечер с суши, в охлажденном виде утолит жажду жарким летом, а в горячем - согреет в холодную зиму. Саке делают из полированного риса: чем больше рис отполирован, тем более ценен полученный напиток. В Японии древние традиции производства саке - оно немного напоминает варку пива, поэтому, когда в следующий раз будете размышлять, какое "вино" купить для вечера суши, выбирайте саке!

2. Чача для смелых!

Грузинские вина пробовали практически все, а чачу - только самые смелые. Да, конечно, Грузия будто создана для производства идеального вина, но жители этой солнечной горной страны являются настоящими мастерами крепких напитков. К тому же горячий темперамент грузин побуждает их время от времени пробовать и более крепкие напитки, именно поэтому они создали чачу. В домашних условиях чачу делают практически из всего - винограда, яблок, груш, летних ягод. За пределами Грузии у чачи слава виноградной водки, хотя на самом деле по особенностям технологии приготовления чачу, скорее, можно сравнить с бренди. Хорошая чача - это почти 70-градусный крепкий алкогольный напиток, который год выдерживается в дубовой бочке. У него золотистый окрас, аромат ванили, специй и сушеных фруктов. Несмотря на высокое содержание спиртов в чаче, она очень легко пьется. У нее интенсивный, насыщенный вкус и долгое послевкусие.

3. Европейская сестра чачи - граппа

На поиски крепких напитков в свое время отправились не только грузины, но и народности средиземноморья, создав в Италии свой особый напиток- граппу. Насколько стара история граппы, не знает никто, но уже в древней Месопотамии люди пытались сделать спирт из мякоти винограда. Однако великое победное шествие граппы началось в конце XVIII века, когда итальянцы придумали метод паровой дистилляции и научились промышленно производить спирт из оставшихся после виноделия отходов винограда. Граппа - напиток, который меняется вслед за вкусами потребителей. Со временем ее вкус стал более мягким, граппа выдерживается в деревянных бочках, приобретая неповторимый аромат. Сейчас можно сказать, что граппа - это высококачественный напиток, завоевавший весь мир. Между прочим, в Италии каждый год производится приблизительно 40 миллионов бутылок граппы.

4. Король аниса - узо

Узо - созданный в Греции бренди со вкусом аниса - это дистиллят различных фруктов, преимущественно винограда, к которому добавлен экстракт аниса. Именно анис является тем, что придает напитку особенный вкус и делает узо относительно уникальным. Содержание спирта в узо должно быть как минимум 20%, однако напиток бывает и более крепким. В Греции узо часто пьют как аперитив, с разными закусками, салатами и даже кондитерскими изделиями. Вкус узо лучше всего раскрывается при подаче в узком высоком стеклянном стакане, напиток стоит разбавить небольшим количеством холодной воды со льдом. После добавления воды узо становится белым - эфирные масла аниса начинают сгущаться и конденсироваться, что позволяет еще больше насладиться его вкусом.