Пт, 26.03.2021
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Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Египте столкнулись два поезда: погибли более 30 человек

ФОТО: AFP / Scanpix

По меньшей мере 32 человека погибли и еще 84 получили ранения в результате столкновения двух пассажирских поездов в Египте, сообщает "Медуза" со ссылкой на местные СМИ.

Авария произошла 26 марта днем в районе города Сохаг на юге страны. К месту катастрофы направлены более 30 машин скорой помощи.

Причины столкновения пока выясняются. Известно, что два поезда двигались друг за другом на не очень большой скорости. Один поезд въехал в другой сзади. В результате аварии были повреждены два вагона и еще один перевернулся.

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