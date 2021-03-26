В Египте столкнулись два поезда: погибли более 30 человек
По меньшей мере 32 человека погибли и еще 84 получили ранения в результате столкновения двух пассажирских поездов в Египте, сообщает "Медуза" со ссылкой на местные СМИ.
По меньшей мере 32 человека погибли и еще 84 получили ранения в результате столкновения двух пассажирских поездов в Египте, сообщает "Медуза" со ссылкой на местные СМИ.
Авария произошла 26 марта днем в районе города Сохаг на юге страны. К месту катастрофы направлены более 30 машин скорой помощи.
Причины столкновения пока выясняются. Известно, что два поезда двигались друг за другом на не очень большой скорости. Один поезд въехал в другой сзади. В результате аварии были повреждены два вагона и еще один перевернулся.
#BREAKING: 50 people injured in collision of two trains in Upper Egypt: official from the Health Ministry to local media#EgyptToday #BreakingNews | #طهطا #سوهاج #عاجل #قطارين pic.twitter.com/pf6TJAuxj5— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) March 26, 2021