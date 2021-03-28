Жительница Эстонии встретила у автобусной остановки стаю волков

Увидев издали стаю, которая переходила через дорогу, Роозилехт сбросила скорость.

"Сначала я подумала, что это косули. Потом присмотрелась. Увидела хвосты, поняла, что это не могут быть косули. Когда я подъехала ближе, начала их считать. Я насчитала семерых, но я не знаю, может, их было и больше", - рассказала Роозилехт, по словам которой, некоторые могли уже скрыться в лесу и остаться незамеченными.

"Я живу в деревне Кыо и ехала со стороны Выхма на работу в Вильянди, - рассказала Sakala Роозилехт. - Перед автобусной остановкой "Киле" гравийная дорога поворачивает направо, я остановилась в конце этой дороги. Волки остались между мной и автобусной остановкой. Я их заметила около 8:50 утра. Похоже, они совсем не боялись машин. Один волк остановился и посмотрел на меня, почему я там остановилась и дальше не еду".

Животные, которые, по оценке Роозилехт, были взрослыми, были одного и того же серо-коричневого цвета, так что они, вероятно, не были стаей бродячих собак. "Они были очень красивые", - сказала Роозилехт.

Она сказала, что эта встреча вызвала в ней внутренний трепет. "Не то, чтобы я боялась, что они могут напасть, но это было настоящее переживание", - сказала она, добавив, что, к счастью, на улице уже было светло, поскольку в темноте пережить подобное было бы страшно.

Марью Роозилехт добавила, что в районе Кыо уже замечали как самих волков, так и их следы, но она не слышала, чтобы кто-нибудь рассказывал о нападениях волков на домашних животных.

Автобусная остановка "Киле" находится на шоссе Вильянди-Таллинн в нескольких километрах от Вильянди.