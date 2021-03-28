Вс, 28.03.2021
Вряд ли кто-то всерьёз рассчитывал на то, что сборная Латвии в матче против 14-й команды мира сможет зацепиться даже за ничью. Тем не менее подопечные Дайниса Казакевича вышли на матч собранными и с первых минут дали понять, что они не собираются сдаваться без боя. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Прежде чем расплавиться, дрон запечатлел потрясающие кадры извержения вулкана

ФОТО: instagram.com/gardarolafsphotography/

Исландский фотограф Гардар Олаф пожертвовал свой дрон, чтобы максимально подробно запечатлеть извержение вулкана Фаградальсфьядль, которое началось 19 марта.

На полуострове Рейкьянес в Исландии 19 марта вечером началось извержение вулкана Фаградальсфьядль. Как отмечает Reuters, последний раз извержение этого вулкана происходило около 6 тыс. лет назад.

Олаф опубликовал в Instagram короткое видео, снятое возле вулканического кратера. Он также рассказал, что ради этих кадров ему пришлось пожертвовать дорогостоящим устройством - подлетев к вулкану близко, корпус дрона мгновенно расплавился. 

НАВЕРХ
Back