Новые мутации коронавируса: Латвии придется докупать новые вакцины? А куда девать прежние?

De Facto сообщает, что все еще неясно, как Латвия получит улучшенные вакцины, если они будут одобрены, и что будет с запасами ранее заказанных вакцин, если к тому времени они образуются.

Новый южноафриканский вариант Covid-19 появился в Латвии как минимум в первой половине марта, если не раньше. Об этом стало известно 15 марта при скрининге в E. Gulbja laboratorijа. Поскольку уже известно, что этот штамм более устойчив к вакцинам, особое значение для его отслеживания и снижения распространения имеет и эпидемиологическое расследование.

Эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков рассказал: "Мы знаем, что этот штамм действительно более заразен, и, к сожалению, это доказывает и наш случай - другие члены семьи также заболели, это подтверждено". Таким образом, этим вариантом вируса заболели четыре человека, и для того, чтобы найти следы, откуда он пришел, эпидемиологи анализируют ситуацию как на рабочем месте, так и в других местах, где есть хоть малейшая теоретическая возможность причастности.

В прошлом таких случаев не выявляли, но это не означает, что в настоящее время не стоит беспокоиться о распространении этого штамма.

"Мы не знаем, где этот человек заразился. Он не был за границей, не контактировал с заведомо больными или инфицированными этим вирусом. 4

Поэтому мы не можем исключить, что этот вирус еще не распространяется, потому что нет видимой связи с каким-либо конкретным источником инфекции", - поясняет Перевощиков. На выходных были обнаружены новые случаи южноафриканского варианта, не связанные с первыми.

Что с вакцинами?

Производители вакцин уже работают над их улучшением, но пока ни один из них не начал процедуру утверждения в Европе, сообщает Государственное агентство лекарств (ZVA). Однако там подтверждают, что, когда это произойдет, процесс рассмотрения будет быстрее.

Пока рано прогнозировать и то, какими именно могут быть изменения - вакцины с добавками или полностью модифицированные. Начальник отдела регистрации лекарственных средств Государственного агентства лекарств Элита Поплавская говорит, что соответственно будут отличаться и сценарии вакцинации -

люди получат либо дополнительную дозу существующих вакцин, либо комбинированные вакцины. 4

Как и в какой момент Латвия получит такие адаптированные вакцины, зависит от совместных решений Еврокомиссии. Национальная служба здравоохранения (NVD), которая отвечает за контракты и поставки вакцины с латвийской стороны, заявляет, что на данный момент у них мало информации. Что будет с имеющимися вакцинами, если они уже будут доставлены в Латвию, но не израсходованы на момент появления новых вакцин, также пока рано говорить.

Но, как говорит заместитель директора Департамента лекарственных средств и медицинских изделий NVD Зинта Ругая, решение о том, что делать, будет политическим. Кроме того, в настоящее время невозможно предсказать, какой может быть ситуация. Это уже видно по перебоям в нынешних поставках.

Что с нынешними вакцинами?

​Специалисты подчеркивают, что и нынешние вакцины не стали бессмысленными. Руководитель Латвийского биомедицинского центра Янис Кловиньш подчеркивает: "Положительная новость заключается в том, что вакцины от этих вариантов тоже работают. Просто слабее.

А это означает, что у людей, которые заболеют после вакцинации, болезнь будет протекать в более легкой форме и они с меньшей вероятностью смогут заразить других". 4

Инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис также подчеркивает, что все вакцины по-прежнему защищают от смерти и тяжелого течения болезни. Следовательно, нет причин откладывать вакцинацию в ожидании производства улучшенных или конкретных вакцин.

Думпис добавляет: "Наша задача сейчас - как можно быстрее всех вакцинировать в первый раз, а потом будем думать. Но меня это не особо беспокоит. Понадобится - привьемся еще раз, не понадобится - будем жить, как жили. Наша задача - вернуться к нормальной жизни".