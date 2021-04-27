Вт, 27.04.2021
Первое, о чем ты думаешь с утра, а где я вчера легла спать. Во-вторых, это быт. Ты живешь в кабине. Туалет надо искать, душ надо искать, где постирать надо искать. Я же катаюсь не один день. Самый маленький рейс - это два месяца. Татьяна Полякова, дальнобойщица
Татьяна Полякова, дальнобойщица

"Дальнобойщица - это женщина с сильным характером": Татьяна о том, что значит быть за рулем фуры

ФОТО: Фото из личного архива

Когда партнер Татьяны Поляковой возвращался из своих поездок за границу, он рассказывал, как ей тогда казалось, почти сказочные истории об удивительных местах, в которых он побывал. Он работал дальнобойщиком, и Татьяну настолько вдохновили его рассказы, что она решила сменить свою профессию кондитера и сесть за руль огромной фуры. 

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Ее парень встретил эту идею с насмешкой: "Из тебя ничего не получится, забудь про это! Но она не забыла и начала копить деньги, чтобы сдать на права. Отношения распались, но это не помешало ей осуществить новую мечту, и уже четыре года она сама, без партнера, катается по Европе.

Татьяна считает, что ее профессия - не женская, но она ее обожает. "Дальнобойщица - это женщина с сильным характером," - говорит она.

Когда я пошла учиться, я никому об этом не сказала. Не знал никто, вообще никто. Знали только две мои коллеги, тогда я еще работала кондитером. Только они знали и поддержали меня. Так как я копила деньги, я экономила на всем, не встречалась с друзьями вообще. Полгода никуда не ходила, все думали, что со мной что-то не так. Когда я уже сдала на права и устроилась на работу, я пришла к подруге и рассказала ей. У нее отвисла челюсть, она промолчала. Зашел ее муж, я говорю: "Я на новую работу устроилась. Он посмотрел на меня так: ну устроилась и устроилась. Его мои дела не интересуют. И тут я ему сообщаю, где я теперь буду работать.

Он замер и говорит: "Ты что, шутишь, что ли?". Ну примерно такая реакция у всех была.

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