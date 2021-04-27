"Дальнобойщица - это женщина с сильным характером": Татьяна о том, что значит быть за рулем фуры

Ее парень встретил эту идею с насмешкой: "Из тебя ничего не получится, забудь про это! Но она не забыла и начала копить деньги, чтобы сдать на права. Отношения распались, но это не помешало ей осуществить новую мечту, и уже четыре года она сама, без партнера, катается по Европе.

Когда я пошла учиться, я никому об этом не сказала. Не знал никто, вообще никто. Знали только две мои коллеги, тогда я еще работала кондитером. Только они знали и поддержали меня. Так как я копила деньги, я экономила на всем, не встречалась с друзьями вообще. Полгода никуда не ходила, все думали, что со мной что-то не так. Когда я уже сдала на права и устроилась на работу, я пришла к подруге и рассказала ей. У нее отвисла челюсть, она промолчала. Зашел ее муж, я говорю: "Я на новую работу устроилась. Он посмотрел на меня так: ну устроилась и устроилась. Его мои дела не интересуют. И тут я ему сообщаю, где я теперь буду работать.