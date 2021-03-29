Без "красных линий": Домбровский планирует учредить новую партию

Как Домбровский рассказал агентству LETA, в ближайшее время будет учреждено общество "Республика 2030", что станет первым шагом к учреждению партии, которая будет участвовать в парламентских выборах в будущем году.

Депутат подчеркнул, что, по мнению учредителей общества, позиционировать себя в одной из политических ниш - правые, левые, русские, латыши и т. д. - это тупиковый путь, поэтому будущая организация не будет делить людей ни по национальности, ни по идеологической позиции. Главным критерием будут достижения человека, и этот принцип будет основным и в деятельности самой партии.

Цель новой партии будет заключаться в том, чтобы в течение 20 лет Латвия стала одной из самых развитых стран мира с уровнем доходов, сопоставимым с уровнем Швеции. Для этого в Латвии необходимо провести реформу государственного управления и конституционного строя - ввести всенародные выборы президента, одномандатные избирательные участки, укрепить роль правительства и повысить ответственность министров, пересмотреть компетенцию министерств и требования к чиновникам.

В круг учредителей общества входят Домбровский, депутат Сейма, бывшая заместитель госсекретаря Министерства образования и науки Эвия Папуле, бывший министр сообщения Анрийс Матисс, бывший госсекретарь Министерства охраны среды и регионального развития Александр Антонов, бывшая директор Государственной канцелярии Элита Дреймане, бывшая руководитель Государственной инспекции данных Сигне Плуминя, исследователь Латвийского института внешней политики Раймонд Рубловскис, бывший руководитель Rēzeknes satiksme Евгений Коршенков, консультант, бывший главный редактор газеты Diena Сергей Анцупов, доктор экономических наук Сергей Губин и бывший сотрудник Центрального агентства финансов и договоров Артур Григорьев.

Домбровский подчеркнул, что будущая организация не будет проводить "красные линии" по отношению к другим партиям, так как для совместной работы важна готовность потенциальных партнеров принять цели и задачи новой партии и вместе их реализовать. 2

Планируется сформировать такую партию, где в равной мере будут представлены и латыши, и люди других национальностей. Домбровский считает, что это важно для любой партии, которая претендует на сплочение латвийского общества.