"Встал с кровати на 10 минут раньше": Навальный в колонии получил уже шесть выговоров

Напомним, Навальный находится в исправительной колонии номер 2 во Владимирской области в Покрове. Перед этим он какое-то время находился в изоляторе в Кольчугино Владимирской области - там он получил четыре выговора.

В колонии против Навального всего начаты около 20 дел за различные нарушения.

Среди упомянутых причин Навальный назвал такие "нарушения" как "встал с кровати на 10 минут раньше команды "подъем", "отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: "Пойдемте лучше кофе попьем", "отказался смотреть видеолекцию, назвав ее идиотской", "на встрече с адвокатами был в футболке". 1

Решение о выговоре в колонии принимает дисциплинарная комиссия в составе семи человек.

"И когда они отчитывают меня, сидя под портретом Путина, я вспоминаю, как в школе меня отчитывали на педсовете. Очень похоже", - сказано в сообщении Навального.