Пн, 29.03.2021
Оставление пациента в таком состоянии без помощи, возможно, даже хирургической, может привести к развитию тяжелых последствий, в том числе и необратимой, полной или частичной, утрате функций нижних конечностей. Из открытого письма российских врачей о состоянии Навального
Из открытого письма российских врачей о состоянии Навального

"Встал с кровати на 10 минут раньше": Навальный в колонии получил уже шесть выговоров

Иллюстративное фото ФОТО: REUTERS/Tatyana Makeyeva/File Photo, Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media via REUTERS

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный за две недели в исправительной колонии за различные "нарушения" получил уже шесть выговоров, свидетельствуют записи в профиле Навального в Facebook.

Напомним, Навальный находится в исправительной колонии номер 2 во Владимирской области в Покрове. Перед этим он какое-то время находился в изоляторе в Кольчугино Владимирской области - там он получил четыре выговора.

В колонии против Навального всего начаты около 20 дел за различные нарушения.

Среди упомянутых причин Навальный назвал такие "нарушения" как "встал с кровати на 10 минут раньше команды "подъем", "отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: "Пойдемте лучше кофе попьем", "отказался смотреть видеолекцию, назвав ее идиотской", "на встрече с адвокатами был в футболке".

Решение о выговоре в колонии принимает дисциплинарная комиссия в составе семи человек.

"И когда они отчитывают меня, сидя под портретом Путина, я вспоминаю, как в школе меня отчитывали на педсовете. Очень похоже", - сказано в сообщении Навального.

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