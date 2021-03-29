Пн, 29.03.2021
Положительная новость заключается в том, что вакцины против этих штаммов тоже работают. Просто слабее. А это означает, что у людей, которые заболеют после вакцинации, болезнь будет протекать в более легкой форме и они с меньшей вероятностью смогут заразить других. Янис Кловиньш, руководитель Латвийского биомедицинского центра
Янис Кловиньш, руководитель Латвийского биомедицинского центра

Почти 500 российских врачей потребовали оказать Навальному медицинскую помощь

Алексей Навальный. ФОТО: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Алексей Навальный​ получил шесть выговоров в колонии, и его могут перевести в штрафной изолятор. В Facebook политика был опубликован пост от его имени, где перечислены причины, по которым Навальный получил предупреждения. Например, "встал с кровати на 10 минут раньше команды "Подъем!", "отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: "Пойдемте лучше кофе попьем", "отказался смотреть видеолекцию, назвав ее идиотской", "на встрече с адвокатами был в футболке". Всего у дисциплинарной комиссии находятся около 20 рапортов - это может помешать условно-досрочному освобождению. 
  • Штаб оппозиционного политика Виктора Бабарико​ создает партию "Вместе". О ее появлении было заявлено еще летом прошлого года, а сегодня штаб анонсировал конкретные шаги. Сам Бабарико находится под стражей и обратился к белорусам из СИЗО.
  • На востоке Украины новые обстрелы и жертвы. Владимир Зеленский ведет консультации со странами "нормандской четверки", но в планах Владимира Путина встречаться с президентом Украины нет. 
  • В Кыргыстане стартовала вакцинация от Covid-19. Республика приостановила поставку вакцины AstraZeneca и теперь использует китайскую. Самым первым получил вакцину глава минздрава страны. 

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 29.03.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
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