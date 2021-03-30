Вт, 30.03.2021
В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов "Диклофенака" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было. Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии
Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии

В США появились новые данные об эффективности мРНК-вакцин

ФОТО: Pixabay

Согласно результатам проведенного в США исследования, у привившихся такими вакцинами, как BioNTech/Pfizer и Moderna, снижается риск заразиться коронавирусом и инфицировать других при бессимптомном заболевании.

Так называемые мРНК-вакцины от коронавируса, к которым относятся в том числе препараты компаний BioNTech/Pfizer и Moderna, позволяют эффективно предотвратить заражение, даже если носитель инфекции не проявляет симптомов. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования американских ученых, обнародованные на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в понедельник, 29 марта.

В исследовании, которое проводилось с середины декабря 2020 года по середину марта 2021 года, приняли участие в общей сложности 3950 человек из числа сотрудников по уходу за больными и немощными людьми, работников экстренных служб и специалистов, занятых в жизненно важных отраслях экономики.

В итоге ученые пришли к выводу, что по прошествии двух недель с момента получения второй дозы вакцины риск заражения коронавирусом SARS-CoV-2 снижается на 90 процентов. Спустя две недели после получения первой дозы вакцины риск заражения снижается на 80 процентов, говорится в исследовании.

Отмечается, что эти наблюдения подтверждают результаты проводившихся ранее исследований, которые показали, что у привившихся пациентов сокращается риск передачи инфекции во время бессимптомного периода.

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