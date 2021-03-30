Ночью в Пурвциемсе сгорел дорогой Rolls-Royce: возможно, поджог был умышленным

Под синей пленкой в ​​одном из дворов многоэтажных домов в Пурвциемсе спрятан довольно дорогой автомобиль. Вчера средняя рыночная стоимость этого автомобиля составляла более 150 000 евро, но теперь обломки автомобиля отправятся на металлолом. Ночью с субботы на воскресенье Rolls Royce на стоянке внезапно загорелся.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

"У меня вот там стоит машина. Соседка позвонила и сказала, что машина горит. Я спросила: Моя? Она говорит: Нет, на стоянке. Мне стало интересно, где охранник, он должен был отреагировать первым. После этого уже вижу, что огнетушитель стоит и он уже несет второй. Он использовал огнетушитель, но пламя разгоралось еще сильнее", - рассказывает местная жительница Татьяна.

Пока спасатели были в пути, охранник парковки делал все возможное, чтобы если не потушить пожар, то хотя бы защитить остальные машины. Мужчина облил водой стоявшую рядом Škoda, которая принадлежит местной жительнице Раисе.



Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке

"Охранник помог, так говорят. Именно охранник спас. Среагировал быстро, достал огнетушители, пока не приехали пожарные. Мне позвонила соседка из пятиэтажного дома. Они проснулись ночью от двух взрывов. Мы с мужем побежали к окнам, а снизу машина уже горела открытым пламенем", - рассказывает местная жительница.

По словам местных жителей, спасателям понадобилось двадцать минут, чтобы потушить Rolls Royce.

Местные жители считают, что под капот машины что-то подкинули - с этого все и началось. 83

"Он даже не из нашего дома. Кто-то еще сказал, что эта машина никогда раньше не стояла на этой стоянке. Он откуда-то приехал и оставил машину на ночь. Мне кажется, Rolls Royce. Разговор был об очень дорогой машине. Не знаю, насколько новая, я ее не видела", - отметила соседка.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta