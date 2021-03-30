Латвия получила 25 200 доз вакцины Moderna

Все полученные дозы будут использованы для вакцинации людей из приоритетных групп.

Эта поставка была запланирована на воскресенье, 4 апреля, но вакцины поступили раньше.

На этой неделе Латвия также получит 42 376 доз вакцины AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что в понедельник вакцины от Covid-19 получили 1913 человек, в том числе первую дозу - 1552 человека, а завершил вакцинацию 361 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

На сегодняшний день первую дозу прививки от Covid-19 получили 106 317 человек, обе дозы - 22 298 человек.