Вт, 30.03.2021
В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов "Диклофенака" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было. Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии
Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии

Латвия получила 25 200 доз вакцины Moderna

Moderna. ФОТО: DADO RUVIC/REUTERS

Латвия получила поставку вакцины Moderna в размере 25 200 доз, сообщила агентству LETA представитель проекта вакцинации Агнесе Стразда.

Все полученные дозы будут использованы для вакцинации людей из приоритетных групп.

Эта поставка была запланирована на воскресенье, 4 апреля, но вакцины поступили раньше.

На этой неделе Латвия также получит 42 376 доз вакцины AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что в понедельник вакцины от Covid-19 получили 1913 человек, в том числе первую дозу - 1552 человека, а завершил вакцинацию 361 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

На сегодняшний день первую дозу прививки от Covid-19 получили 106 317 человек, обе дозы - 22 298 человек.

Исходя из данных Центрального статистического управления, согласно которым на 1 января 2021 года в Латвии проживало 1,894 млн человек, первую прививку от Covid-19 получили 5,6% населения, обе - 1,18%.

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