В Португалии арестовали одного из самых разыскиваемых преступников. Он попал в больницу с Covid-19

Франческо Пелле входил в число 30 самых разыскиваемых преступников. На родине он обвинялся в тяжелом заказном убийстве 2006 года, которое стало следствием разборок между преступными кланами.

Пелле бесследно исчез в 2019 году, незадолго до того, как Верховный суд Италии оставил в силе его приговор и пожизненное заключение.

В понедельник, 29 марта, Пелле нашли в палате одной из больниц Лиссабона (Португалия), куда он попал с Covid-19. После выздоровления его арестуют и экстрадируют в Италию, сообщает "РИА Новости".