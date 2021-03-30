Вт, 30.03.2021
Положительная новость заключается в том, что вакцины против этих штаммов тоже работают. Просто слабее. А это означает, что у людей, которые заболеют после вакцинации, болезнь будет протекать в более легкой форме и они с меньшей вероятностью смогут заразить других. Янис Кловиньш, руководитель Латвийского биомедицинского центра
Янис Кловиньш, руководитель Латвийского биомедицинского центра

В Португалии арестовали одного из самых разыскиваемых преступников. Он попал в больницу с Covid-19

Франческо Пелле ФОТО: AP Photo/Pedro Rocha

Итальянский мафиози, приговоренный к пожизненному сроку, попал в лиссабонскую больницу с Covid-19. В лечебном учреждении карабинеры надели на него наручники.

Франческо Пелле входил в число 30 самых разыскиваемых преступников. На родине он обвинялся в тяжелом заказном убийстве 2006 года, которое стало следствием разборок между преступными кланами. 

Пелле бесследно исчез в 2019 году, незадолго до того, как Верховный суд Италии оставил в силе его приговор и пожизненное заключение.

В понедельник, 29 марта, Пелле нашли в палате одной из больниц Лиссабона (Португалия), куда он попал с Covid-19. После выздоровления его арестуют и экстрадируют в Италию, сообщает "РИА Новости".

Министр внутренних дел Италии  Лучана Ламоргезе назвала Пелле одним из самых опасных разыскиваемых преступников в стране.

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