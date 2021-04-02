Модный показ Victoria's Secret и съемки с Робертом Паттинсоном: знаменитые модели, прославившие Латвию в мире

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Луизе Салмгриезе-Кампио
Луизе Салмгриезе-Кампио - одна из самых популярных латвийских моделей, которая представляла престижное нью-йоркское агентство Ford Models.
Луизе украшала обложки таких журналов, как Elle, L’Officiel и Harpers Bazaar. Кроме того, она была лицом брендов Loreal, Elisabetta Franchi, Forever 21 и участвовала в модных показах Roberto Cavalli и DKNY.
В 23 года девушка забеременела и прервала модельную карьеру. В 2016-м она родила дочку Стеллу. Летом этого же года Луизе вышла замуж за отца девочки, португальского модельного агента Нуно Кампио, став, таким образом, Луизе Салмгриезе-Кампио.
В феврале прошлого года Луизе призналась журналу Lilit: "Мне помогло то, что в 23 года я неожиданно и незапланированно оказалась в положении. В тот момент в карьере и материально все шло хорошо, но эмоционально у меня было чувство, что все рушится, что ничего не имеет смысла. Со стороны никто этого не видел, но у меня были большие проблемы со здоровьем. Однако я слишком глубоко погрузилась в образ успешной модели, где внешний мир абсолютно не соответствовал внутренним ощущениям, и я не видела возможности выбраться. Когда я забеременела, это меня спасло и было время подумать. Тогда впервые возникло ощущение, что я больше никогда не хочу туда возвращаться".