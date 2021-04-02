Модный показ Victoria's Secret и съемки с Робертом Паттинсоном: знаменитые модели, прославившие Латвию в мире

Луизе Салмгриезе-Кампио

В феврале прошлого года Луизе призналась журналу Lilit: "Мне помогло то, что в 23 года я неожиданно и незапланированно оказалась в положении. В тот момент в карьере и материально все шло хорошо, но эмоционально у меня было чувство, что все рушится, что ничего не имеет смысла. Со стороны никто этого не видел, но у меня были большие проблемы со здоровьем. Однако я слишком глубоко погрузилась в образ успешной модели, где внешний мир абсолютно не соответствовал внутренним ощущениям, и я не видела возможности выбраться. Когда я забеременела, это меня спасло и было время подумать. Тогда впервые возникло ощущение, что я больше никогда не хочу туда возвращаться".