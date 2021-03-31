Как снимать смартфоном пейзажи. Рекомендует фотограф

Смартфон с камерой, имеющей три или четыре объектива и датчик разрешением не менее 64 MP, позволяет делать снимки высокого качества. Камеры смартфонов серии Galaxy S21 сочетают в себе максимально возможное разрешение и передовые инновации, позволившие увеличить богатство цветов в 64 раза. Датчик 108 MP воспринимает множество мелких деталей, которые можно разглядеть, увеличив изображение. В новейших моделях смартфонов есть также мощный стабилизатор изображений. Это устройство нейтрализует дрожание камеры, поэтому полученное изображение будет не размытым, а безупречно четким.

ФОТО: Эгонс Лацис

Разрешение в новейших моделях смартфонов повышено с 4K до 8K. Это означает, что оно в 4 раза выше, чем Ultra High Definition (UHD) и в 16 раз выше, чем привычное Full HD. Ты сможешь получать фото и видео с очень высокой степенью четкости. Для сравнения: киносъемка ведется с разрешением 4K, в то время как смартфон позволяет снимать видео в формате 8K и получать из видео фотографии с высоким разрешением.

ФОТО: Эгонс Лацис

"Используя несколько советов, можно с помощью смартфонов новейшего поколения делать великолепные пейзажные фото, подобные работам профессионального фотографа. Я использую смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, имеющий, бесспорно, лучшую камеру в своем классе. Искусственный интеллект и другие функции позволяют делать снимки студийного качества при различных видах освещения и в различных условиях съемки", - поясняет латвийский фотограф-пейзажист Эгонс Лацис.

ФОТО: Эгонс Лацис

Что следует учитывать при фотографировании смартфоном? Эгонс Лацис рекомендует:

1. Протри объектив камеры перед съемкой. Об этой обычной процедуре, с которой следует начинать съемку, вспоминают не всегда. Вынимая смартфон из сумки или кармана, можно случайно прикоснуться к объективу камеры и оставить отпечаток. В результате изображения могут получиться нечеткими, некачественными.

2. Позаботься о наилучшем освещении. Не рекомендуется вести съемку во второй половине дня, когда освещенные солнцем предметы отбрасывают тени, закрывая необходимые для съемки детали. Если же ты ведешь съемку в разгар дня, выбери момент, когда солнце будет закрыто облаком, или уменьши яркость изображения на 15%. Это позволит получить более детальный и лучше поддающийся обработке снимок. Помни, что лучшее время для пейзажной съемки - в течение часа после восхода солнца и в течение часа до заката солнца ("золотые часы"). В это время суток солнечный свет наиболее мягкий, что придает снимкам особое настроение.

3. Ищи симметрию. При фотографировании городских улиц старайся запечатлеть отражения в лужах. Это придает фотографиям симметрию, делает их более содержательными, чем просто изображения улиц.

4. Панорамный режим - для крупных объектов. Чтобы на снимке вместились крупные объекты, установи панорамный режим и держи телефон в горизонтальном положении. Проводя съемку, двигай смартфон снизу вверх, чтобы получить полное изображение объекта.

5. Широкоугольная камера - для пейзажей. Съемка небоскребов, леса или других подобных объектов будет более удачной, если воспользоваться широкоугольной камерой. Можно сделать интересный снимок, установив задержку таймера автоспуска примерно на 10 секунд и положив смартфон на асфальт или землю так, чтобы объектив камеры был направлен в небо. Смартфон сделает впечатляющий панорамный снимок.

6. Низкие ракурсы - другая перспектива. Выбрав объект, который желаешь запечатлеть, используй для съемки низкие ракурсы. Съемка с низкой точки позволяет получить очень выразительные изображения. Выбрав для своей композиции объекты для переднего плана, ты получишь пространственное изображение. Объектами для переднего плана могут служить морские камни, шишки деревьев и т. п.

7. Сделай обрамление для изображения. Используй в качестве обрамления какие-либо элементы, например, ветки деревьев, парапет моста, сделав снимок сквозь них. Это придаст объектам в центре изображения больше выразительности.