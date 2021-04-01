Чт, 1.04.2021
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Эгил Левитс

Призывы не прививаться от Covid-19 и некритичные интервью: как меняют издания самоуправлений

Иллюстраивное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

​Цветные или черно-белые, с большими редакциями или подготовленные специалистом по связям с общественностью. Такими еще до конца прошлого года были печатные издания местных самоуправлений.

Уже несколько месяцев самоуправления не могут регистрировать свои издания как средства массовой информации (СМИ) и издавать их чаще, чем один раз в месяц. Редакции видоизменили, присоединив к другим структурам, а информация, публикуемая в изданиях, до сих пор - от нормативных актов до косвенных призывов не вакцинироваться от Covid-19.

На то, что газеты местных самоуправлений искажают конкуренцию на рынке региональных СМИ, в течение многих лет указывали и местные масс-медиа, и профессиональная организация журналистов. Издания нередко имитировали работу журналистов, публикуя некритичные интервью и статьи с представителями думы, на невозможность попасть на страницы этих газет нередко указывали и представители думских оппозиций. Грешили самоуправления и публикацией коммерческих объявлений.

Не чаще одного раза в месяц

Осень 2020 года принесла изменения в работу многих информационных изданий самоуправлений Латвии. Вступившие в силу поправки к закону "О самоуправлениях" гласят, что самоуправление имеет право издавать информационное издание - периодическое печатное издание, в котором оно информирует местных жителей об исполнении функций, а также публикует информацию, предписанную в данном законе и других нормативных актах. Такое издание должно быть доступно жителям бесплатно.

До этого нормативные акты не ограничивали периодичность этих изданий, но в поправках указано, что "информационное издание выходит не чаще одного раза в месяц". Правда, дополнительно указано, что данное ограничение не распространяется на информационные издания, в которых публикуются только правовые акты, принятые самоуправлением и его структурными единицами, и пояснения к ним. Есть самоуправления, которые этим исключением воспользовались.

В свою очередь, поправками в законе, регулирующего работу средств массовой информации, самоуправления обязали исключить из Регистра предприятий ранее созданные СМИ. Цель поправок - привести в порядок медиасреду в соответствии с правовым пониманием свободы прессы, отделив деятельность местных самоуправлений в сфере общественных отношений от деятельности СМИ.

И Совет по конкуренции в течение многих лет выражал мнение, что местные органы власти, издавая свои информационные печатные издания, создают риск для честной конкуренции на рынке СМИ. Поэтому поправки к закону "О самоуправлениях" совет поддержал. "Мы считаем, что принятые поправки - шаг в правильном направлении, чтобы в условиях честной конкуренции были бы обеспечены интересы всех сторон", - считает председатель Совета по конкуренции Юрис Гайкис.

В то же время в поле зрения Совета по конкуренции попали ситуации, когда частные СМИ жалуются на муниципалитеты, которые ограничивают доступ к информации, необходимой для работы независимых СМИ. Совет по конкуренции подчеркивает, что экономическая деятельность СМИ невозможна без полного доступа к информации, и если этот доступ к информации необоснованно ограничен, СМИ могут быть вынуждены прекратить свою экономическую деятельность и покинуть рынок.

"Чтобы органы местного самоуправления не попадали в поле зрения Совета по конкуренции, им рекомендуется периодически оценивать возможные риски нарушения нейтральности конкуренции", - советует Гайкис.

Многие живут без изменений

Изменения в законе "О самоуправлениях" не коснулись издания думы Гулбенского края Gulbenes Novada Ziņas. Оно, как и прежде, выходит раз в месяц, максимальный объем 12, минимальный - восемь страниц. И в прошлом, и в этом году на услуги печати в бюджете края выделено 8224 евро, на распространение - 9740 евро. Распространением занимается Latvijas Pasts. В связи с мерами безопасности, принятыми для борьбы с Covid-19, тираж издания сокращен на 300 экземпляров и сейчас составляет 10 300 экземпляров.

"На подготовку издания отдельная сумма не выделяется, ее выполняет специалист по связям с общественностью в рамках своей работы", - говорит представитель думы Яна Игавиня.

И представитель Цесисской краевой думы Карлис Потс утверждает, что издание Cēsu Vēstis и до изменений в законе соответствовало всем нормативным актам. Подготовка материалов, макетирование, печать и распространение издания стоит 18 840 евро в год, и эта сумма, по словам Потса, не менялась уже несколько лет. Не меняется и тираж - 9000 экземпляров по количеству почтовых ящиков в крае.

На законопослушность местного муниципалитета указывает и руководитель Отдела общественных отношений Баусской краевой думы Иева Шомина. По ее словам, самоуправление всегда было законопослушным и не включало в информационный бюллетень какую-либо информацию, которая не соответствовала бы автономным функциям или задачам муниципалитета. Поэтому в их случае не было оснований для пересмотра объема информационного издания. Не повлияли изменения и на количество работников, работающих над созданием Bauskas Novada Vēstis.

Верстку газеты выполняет сотрудник отдела по связям с общественностью, самоуправление распространяет издание своими силами. На печать Bauskas Novada Vēstis в прошлом году потрачено 15 200 евро, в этом году, по данным закупки, эта услуга будет стоить.

Еще в 2019 году издание в Бауске выходило два раза в месяц, но в 2020 году количество изданий в месяц сократили до одного. "В настоящее время тираж информационного издания Bauskas Novada Vēstis составляет 5000 экземпляров. Закупка предусматривает, что с июля тираж увеличится вдвое, до 10 000, чтобы охватить весь новый, объединенный Баусский край", - рассказала Шомина. По сравнению с 2020 годом тираж, на данный момент на 3000 экземпляров меньше.

В бюджете Лиепаи на 38 000 экземпляров издания Katram Liepājniekam каждый год рассчитывается около 60 000 евро, а точная сумма уточняется после проведения закупки. Уже много лет партнерами думы в подготовке и распространению издания является ООО Kurzemes vārds, издающее одноименную газету.

1500 экземпляров Katram Liepājniekam издается на русском языке.

В прошлом году жители города получили девять номеров издания, в том числе специальный выпуск о Covid-19, и в этом году планируется тот же объем. Представитель местной думы Зита Лаздане отметила, что изменения в законах не коснулись бюллетеня, так как он, например, никогда не был зарегистрирован как СМИ.

Из редакции в работников отдела коммуникации

Но есть самоуправления, которых изменения коснулись сильнее. Одно из них - Иецавский край. Издание самоуправления Iecavas Ziņas было зарегистрировано как СМИ, газету можно было купить, выписать, предприятия жителям могли рекламировать свои услуги через газету. У Iecavas Ziņas была и своя редакционная коллегия. На ситуацию с изданием краевой думы не раз указывало ООО Bauskas dzīve, освещающее новости в Бауске, Иецаве, Рундале и Вецумниеки. Несомненно, одним из катализаторов к изменениям в законах были и судебные иски, поданные Bauskas dzīve против Иецавской думы.

Редакция Iecavas Ziņas в этом году претерпела серьезные изменения. "В администрации самоуправления проведена реструктуризация, ликвидируя редакцию газеты самоуправления и создав Отдел коммуникации. В нем объединены два рабочих места редакции и одна должность специалиста по связям с общественностью. Выполняемые обязанности актуализированы и перераспределены", - пояснила руководитель нового отдела Беата Логина.

Затраты на печать газеты в прошлом году составили 15 307 евро, в этом году они планируется в размере 8741 евро. На распространение газеты в 2020 году самоуправление потратило 1164 евро, а в этом году издание распространяется только в муниципальных учреждениях, структурных единицах, в том числе библиотеках, и, в сотрудничестве с местными предпринимателями, в других местах, доступных для жителей. На эти цели дополнительные расходы, по словам Логины не нужны. "Сотрудники, готовящие материалы для публикации в печатном издании, также выполняют ряд других обязанностей в области коммуникации и связей с общественностью. Поэтому точно просчитать все затраты, которые необходимы только для подготовки информационного издания, невозможно", - уверяет Логина.

Раньше газета выходила еженедельно и была объемом не менее восьми страниц. На сегодняшний день объем издания, выходящего раз в месяц, составляет от восьми до 16 страниц. Ранее газета выходила тиражом 1000 экземпляров. В начале 2021 года, при переходе в статус информационного издания, печаталось 700 экземпляров. Однако, по просьбам населения, сейчас тираж увеличен до 900 экземпляров.

В Резекне - два раза в месяц

Резекненская дума указывает, что обязанность местной власти информировать жителей о своей работе никто не отменял, и она имеет полное право делать это посредством выпуска собственного печатного издания. "По сути, указание только одно - развернуто о работе самоуправления писать не чаще одного раза в месяц. Более частый выпуск издания допускается при условии, что оно содержит публикации, касающиеся исключительно правовых актов, под которыми следует понимать - указы, постановления, правила, инструкции, положения, которые принимает самоуправление и его структурные единицы", - отмечают представители думы. При этом в таком выпуске мэр города, депутаты, руководители и специалисты структурных единиц вправе комментировать данные решения, давать соответствующие пояснения для жителей.

Поэтому теперь бесплатное информационное издание думы Rēzeknes Vēstnesis выходит два раза в месяц, каждую вторую неделю, как и раньше, по субботам. Один из выпусков содержит официальную информацию из думы и комментарии к ней. Второй, итоговый номер, в более развёрнутом виде, информирует "о самом главном и актуальном в самоуправлении, во всех сферах его жизнедеятельности". "Содержание этого номера не претерпит серьёзных изменений, ведь мы и до утвержденных поправок работали в рамках законодательства", - утверждают в думе.

Раньше муниципальное издание издавалось под эгидой муниципального агентства "Резекненский центр культуры и туризма", но с изменениями в законах принято решение перевести структуру в ведение Отдела по связям с общественностью. "В результате он превратился в Отдел коммуникации с более широкими функциями и количеством работников. Персонал был переведен в другую структурную единицу, теперь у них более широкий круг обязанностей, но численность персонала не изменилась", - уверяет руководитель отдела Карлис Позняков. Информация на странице самоуправления в интернете свидетельствует, что в отделе работает девять человек, и помимо этого в думе есть и Отдел внешних связей с тремя специалистами.

По словам Познякова, ранее все расходы, связанные с Rēzeknes Vēstnesis, составляли 144 000 евро в год, а в этом году в бюджете на эти цели заложено 137 835 евро. Общий тираж издания 15 000, в том числе 11 285 издается на латышском, 3715 - на русском языке. "В конце 2021 года будет обобщена информация о тираже, бюджете, а также о структуре Отдела коммуникации и, при необходимости, будут внесены изменения", - обещал Позняков.

В Елгаве - 28 000 экземпляров

В издании Елгавской думы Jelgavas Vēstnesis многие годы была возможность публиковать платные объявления. А оппозиция власти не раз указывала, что не имеет права высказывать свое мнение на страницах газеты. Для издания вестника в 2007 году было основано агентство (позже учреждение) Zemgalesinfo. На его содержание, например, в 2019 году, было выделено почти 400 000 евро. 31 декабря 2019 года учреждение прекратило свое существование.

После ликвидации Zemgalesinfo функции учреждения перешли к Управлению по связям с общественностью. В учреждении было восемь штатных единиц, но управлении работу продолжили шестеро. Они продолжают обеспечивать создание контента информационного издания Jelgavas Vēstnesis и домашней страницы думы. Среди этих специалистов - фотограф и верстальщик, а всего в управлении работают 12 специалистов.

В 2020 году после закупки на печать и распространение 44 номеров информационного издания было потрачено 120 424 евро. Согласно закупке, в 2021 году на печать и распространение информационного издания запланировано в общей сложности 70 320 евро. В том числе 55 175 евро выделено на печать и распространение 12 номеров по 16 страниц, а остальная сумма на тот случай, если будет необходимость выпускать дополнительные номера с информацией о решениях, принятых городской думой. Тираж Jelgavas Vēstnesis в размере 28 000 экземпляров изменений не претерпел.

Требования к оформлению определит кабмин

Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) указывает, что самоуправления не обязаны согласовывать содержание информационного издания с министерством. Однако, если поступают жалобы относительно содержания публикаций, министерство оценивает действия конкретного самоуправления. "Следует отметить, что подобные жалобы не носят массового характера", - утверждают в VARAM.

Одна из последних публикаций, привлекших внимание министерства, был материал "Здоровый образ жизни важен", опубликованный в издании Гаркалнской краевой думы Garkalnes Novada Vēstis. В публикации специалист по связям с общественностью Марцис Баузе-Крастиньш ссылался на различные альтернативные методы укрепления иммунитета и борьбы против вирусов.

VARAM считает, что призыв вакцинироваться от Covid-19 только в том случае, если человек получил ряд документов о вакцине, которые в действительности не могут быть доступны, фактически является призывом не получать прививку.

Возможно, в публикации можно усмотреть и ложную информацию, сообщает VARAM. Баузе-Крастиньш после вмешательства министерства отозвал материал и извинился за то, что выразил свое личное мнение.

Новый закон, который будет регулировать работу местных властей, подразумевает, что требования к оформлению и внешнему виду информационного издания определяются Кабинетом министров. Но это редакция, которую предлагает VARAM, и в процессе дискуссий в Сейме она может измениться.

Галина Кудрявцева, LETA

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