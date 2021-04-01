Призывы не прививаться от Covid-19 и некритичные интервью: как меняют издания самоуправлений

Но есть самоуправления, которых изменения коснулись сильнее. Одно из них - Иецавский край. Издание самоуправления Iecavas Ziņas было зарегистрировано как СМИ, газету можно было купить, выписать, предприятия жителям могли рекламировать свои услуги через газету. У Iecavas Ziņas была и своя редакционная коллегия. На ситуацию с изданием краевой думы не раз указывало ООО Bauskas dzīve, освещающее новости в Бауске, Иецаве, Рундале и Вецумниеки. Несомненно, одним из катализаторов к изменениям в законах были и судебные иски, поданные Bauskas dzīve против Иецавской думы.

Редакция Iecavas Ziņas в этом году претерпела серьезные изменения. "В администрации самоуправления проведена реструктуризация, ликвидируя редакцию газеты самоуправления и создав Отдел коммуникации. В нем объединены два рабочих места редакции и одна должность специалиста по связям с общественностью. Выполняемые обязанности актуализированы и перераспределены", - пояснила руководитель нового отдела Беата Логина.

Затраты на печать газеты в прошлом году составили 15 307 евро, в этом году они планируется в размере 8741 евро. На распространение газеты в 2020 году самоуправление потратило 1164 евро, а в этом году издание распространяется только в муниципальных учреждениях, структурных единицах, в том числе библиотеках, и, в сотрудничестве с местными предпринимателями, в других местах, доступных для жителей. На эти цели дополнительные расходы, по словам Логины не нужны. "Сотрудники, готовящие материалы для публикации в печатном издании, также выполняют ряд других обязанностей в области коммуникации и связей с общественностью. Поэтому точно просчитать все затраты, которые необходимы только для подготовки информационного издания, невозможно", - уверяет Логина.

Раньше газета выходила еженедельно и была объемом не менее восьми страниц. На сегодняшний день объем издания, выходящего раз в месяц, составляет от восьми до 16 страниц. Ранее газета выходила тиражом 1000 экземпляров. В начале 2021 года, при переходе в статус информационного издания, печаталось 700 экземпляров. Однако, по просьбам населения, сейчас тираж увеличен до 900 экземпляров.

В Резекне - два раза в месяц

Резекненская дума указывает, что обязанность местной власти информировать жителей о своей работе никто не отменял, и она имеет полное право делать это посредством выпуска собственного печатного издания. "По сути, указание только одно - развернуто о работе самоуправления писать не чаще одного раза в месяц. Более частый выпуск издания допускается при условии, что оно содержит публикации, касающиеся исключительно правовых актов, под которыми следует понимать - указы, постановления, правила, инструкции, положения, которые принимает самоуправление и его структурные единицы", - отмечают представители думы. При этом в таком выпуске мэр города, депутаты, руководители и специалисты структурных единиц вправе комментировать данные решения, давать соответствующие пояснения для жителей.