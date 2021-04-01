Призывы не прививаться от Covid-19 и некритичные интервью: как меняют издания самоуправлений

Раньше муниципальное издание издавалось под эгидой муниципального агентства "Резекненский центр культуры и туризма", но с изменениями в законах принято решение перевести структуру в ведение Отдела по связям с общественностью. "В результате он превратился в Отдел коммуникации с более широкими функциями и количеством работников. Персонал был переведен в другую структурную единицу, теперь у них более широкий круг обязанностей, но численность персонала не изменилась", - уверяет руководитель отдела Карлис Позняков. Информация на странице самоуправления в интернете свидетельствует, что в отделе работает девять человек, и помимо этого в думе есть и Отдел внешних связей с тремя специалистами.
По словам Познякова, ранее все расходы, связанные с Rēzeknes Vēstnesis, составляли 144 000 евро в год, а в этом году в бюджете на эти цели заложено 137 835 евро. Общий тираж издания 15 000, в том числе 11 285 издается на латышском, 3715 - на русском языке. "В конце 2021 года будет обобщена информация о тираже, бюджете, а также о структуре Отдела коммуникации и, при необходимости, будут внесены изменения", - обещал Позняков.
В Елгаве - 28 000 экземпляров
В издании Елгавской думы Jelgavas Vēstnesis многие годы была возможность публиковать платные объявления. А оппозиция власти не раз указывала, что не имеет права высказывать свое мнение на страницах газеты. Для издания вестника в 2007 году было основано агентство (позже учреждение) Zemgalesinfo. На его содержание, например, в 2019 году, было выделено почти 400 000 евро. 31 декабря 2019 года учреждение прекратило свое существование.
После ликвидации Zemgalesinfo функции учреждения перешли к Управлению по связям с общественностью. В учреждении было восемь штатных единиц, но управлении работу продолжили шестеро. Они продолжают обеспечивать создание контента информационного издания Jelgavas Vēstnesis и домашней страницы думы. Среди этих специалистов - фотограф и верстальщик, а всего в управлении работают 12 специалистов.
В 2020 году после закупки на печать и распространение 44 номеров информационного издания было потрачено 120 424 евро. Согласно закупке, в 2021 году на печать и распространение информационного издания запланировано в общей сложности 70 320 евро. В том числе 55 175 евро выделено на печать и распространение 12 номеров по 16 страниц, а остальная сумма на тот случай, если будет необходимость выпускать дополнительные номера с информацией о решениях, принятых городской думой. Тираж Jelgavas Vēstnesis в размере 28 000 экземпляров изменений не претерпел.
Требования к оформлению определит кабмин
Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) указывает, что самоуправления не обязаны согласовывать содержание информационного издания с министерством. Однако, если поступают жалобы относительно содержания публикаций, министерство оценивает действия конкретного самоуправления. "Следует отметить, что подобные жалобы не носят массового характера", - утверждают в VARAM.
Одна из последних публикаций, привлекших внимание министерства, был материал "Здоровый образ жизни важен", опубликованный в издании Гаркалнской краевой думы Garkalnes Novada Vēstis. В публикации специалист по связям с общественностью Марцис Баузе-Крастиньш ссылался на различные альтернативные методы укрепления иммунитета и борьбы против вирусов.
VARAM считает, что призыв вакцинироваться от Covid-19 только в том случае, если человек получил ряд документов о вакцине, которые в действительности не могут быть доступны, фактически является призывом не получать прививку.
Возможно, в публикации можно усмотреть и ложную информацию, сообщает VARAM. Баузе-Крастиньш после вмешательства министерства отозвал материал и извинился за то, что выразил свое личное мнение.
Новый закон, который будет регулировать работу местных властей, подразумевает, что требования к оформлению и внешнему виду информационного издания определяются Кабинетом министров. Но это редакция, которую предлагает VARAM, и в процессе дискуссий в Сейме она может измениться.