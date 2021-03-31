Самым популярным информационным каналом в Латвии по-прежнему остается телевидение, которое смотрит почти 90% населения. Жители интересуются местными новостями, но, например, русскоязычным на родном языке труднее найти информацию об этом, так как в настоящее время в Латвии есть только одна служба новостей, которая готовит телевизионные новости для нацменьшинств.

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) заметил эту проблему и планирует развить мощную мультимедийную платформу, объединяющую контент государственных СМИ на русском языке, что должно заинтересовать русскоязычных жителей Латвии.

Какие информационные каналы используют жители страны?

В 2020 году телевидение в Латвии было самым популярным средством массовой информации, которое смотрело в общей сложности 89% населения, причем более половины или 60% людей потребляли эти средства массовой информации почти каждый день. Эта тенденция за год существенно не изменилась, и согласно опросу, проведенному исследовательским агентством Latvijas Fakti, показатели колеблются только в пределах процентного пункта.

Следующее место по популярности занимают новостные интернет-порталы, которыми пользуется почти каждый второй гражданин практически каждый день. За год доля такого населения уменьшилась на четыре процентных пункта. Однако доля населения, ежедневно использующего социальные сети, увеличилась на два процентных пункта, достигнув 54% респондентов.

Радио, которое слушает 80% населения, в прошлом году слушало на четыре процентных пункта меньше, чем год назад. Также незначительно снизилась доля населения, ежедневно читающая прессу - ее читают 11% жителей. За три года доля населения, ежедневно использующая прессу, уменьшилась на пять процентных пунктов. Популярность сервисов потокового видео и аудио среди населения Латвии за год существенно не изменилась и ежедневно ими пользуются 7% респондентов.

Выбор информационных ресурсов тесно связан с возрастом населения:

В прошлом году результаты опроса показали традиционную картину - чем моложе участники опроса, тем чаще они используют интернет-СМИ и цифровые платформы.

Подавляющее большинство молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет используют социальные сети, новостные порталы и потоковые сервисы не реже одного раза в неделю.

С другой стороны, чем старше респонденты, тем чаще они отдают предпочтение традиционным информационным каналам - телевидению и радио.

В контексте носителей разных языков использование информационных каналов различается незначительно. Например, телевидение ежедневно используют лишь на два процентных пункта больше представителей национальных меньшинств, чем латышей. Есть небольшие различия в использовании новостных интернет-порталов и социальных сетей - латыши в повседневной жизни их используют чаще. Латыши также чаще слушают радио.

Заместитель председателя NEPLP Аурелия Иева Друвиете ФОТО: Zane Bitere/LETA

Заместитель председателя NEPLP Аурелия Иева Друвиете подчеркнула, что жители Латвии получают все больше и больше информации из интернета. Хотя телевидение по-прежнему является самым популярным источником информации, интернет-порталы и социальные сети используются значительной долей населения, 80% и 75% соответственно. Поэтому важно, чтобы качественный и социально значимый контент также был доступен в интернет-среде общественных и коммерческих СМИ.

Таким образом, как в руководящих принципах для общественных СМИ, так и в конкурсах на создание контента в коммерческих СМИ, NEPLP поощряет распространение контента и по интернет-каналам этих СМИ. Конкурсы также включают правила, способствующие сотрудничеству радио и телевидения с другими СМИ, включая интернет-СМИ, отметила Друвиете. Она добавила, что если СМИ при государственной поддержке создают высококачественный местный контент, то важно обеспечить его распространение на платформах, которые используют люди.

Приоритет - местные новости

Анализируя темы, интересующие население Латвии, опрос показал, что жители больше всего интересуются местными новостями (88%), за ними следуют международные новости (82%). Развлечения также являются одной из самых популярных тем в СМИ.

И латыши, и представители национальных меньшинств считают местные новости почти одинаково важными, но нелатыши чаще, чем латыши, интересуются международными новостями.

Учитывая события 2020 года, неудивительно, что 73% населения также интересуются темами, связанными с общественным здоровьем и медициной, но в данном случае ими чаще интересуются женщины и пожилые люди. Эти группы населения также чаще интересуются культурой, которая в целом интересует 66% респондентов. Также почти 60% считают безопасность, государственную и общественную защиту важными и интересными темами. Аналитические и исследовательские материалы также входят в число самых популярных тем, но их чаще предпочитают респонденты с более высоким уровнем образования и достатком. Латыши также чаще интересуются этими темами, а нелатыши - меньше.

Темы, связанные с экономикой и предпринимательством, интересуют 45% респондентов, но чаще - людей с более высоким уровнем образования и доходов, а также мужчин и население в возрасте от 35 до 44 лет.

Около трети населения интересуется политикой, причем интерес к ней растет с возрастом населения - чем старше участники опроса, чем выше уровень образования и доходов респондентов, тем шире круг людей, заинтересованных в этой теме. Также есть различия в интересе к указанной теме с точки зрения национальностей - латыши больше интересуются политикой, чем нелатыши.

Мужчины чаще женщин интересуются профессиональным, а также народным спортом, и в целом 32% респондентов считают это интересной темой. Естественно, что контент, предназначенный для детей и молодежи, чаще интересен респондентам этой возрастной группы. С другой стороны, пожилые люди также чаще интересуются темами, связанными с религией.

Важно получать информацию на родном языке

Доминирующая часть (85%) опрошенных жителей согласилась с тем, что для них важно использовать медиа-контент на своем родном языке. На это ответили 87% опрошенных латышей и 81% нелатышей. 13% участников исследования заявили, что их родной язык не был важным фактором при выборе средств массовой информации. Относительно чаще (20% случаев) так отвечали молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет, которые потребляют информацию, найденную в онлайн-каналах.

В опросе, проведенном Latvijas fakti, важная роль отведена вопросу использования публичных СМИ населением Латвии. Исследование показало, что общее количество пользователей данных СМИ достигает около 80%. Этот показатель существенно не поменялся в течение года. Результаты исследования указывают на аудитории, в которых относительно мало пользователей публичных СМИ. Это молодые люди, нелатыши и жители Латгалии.

В то время как 91% латышей используют публичные СМИ, нелатыши используют их значительно реже (61%).

Русскоязычная аудитория программы LTV7 достигла 62%, что на два процентных пункта меньше, чем год назад, причем 14% респондентов смотрят этот телеканал каждый день. В свою очередь, Латвийское Радио 4, которое вещает на русском языке, в прошлом году слушало в общей сложности 15% респондентов, что на четыре процентных пункта меньше, чем годом ранее. Опрос также показал, что качество контента LTV7" удовлетворяет 85% телезрителей.

ФОТО: Toms KoklÄ«tis / LETA

Обратить внимание на контент на русском языке.

Исследователи рекомендуют продвигать идею создания локального контента на русском языке. Вопрос о доступности информации на этом иностранном языке стал особенно актуальным после запрета на ретрансляцию ряда российских телепрограмм.

Важно сделать так, чтобы русскоязычные жители Латвии не подвергались российской пропаганде.

Председатель NEPLP СМИ Ивар Аболиньш ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Председатель NEPLP СМИ Ивар Аболиньш подчеркнул, что за последние полтора года после различных решений NEPLP 33 российские программы по разным причинам исчезли с телеэкранов. К ним относятся: "РТР Россия", Russia Today, "НТВ Мир Балтик" и "Рен ТВ Балтик". Например, канал "Россия РТР" запретили ретранслировать из-за очень серьезных нарушений закона, Russia Today - потому что он находится под контролем находящегося под санкциями ЕС Дмитрия Киселева, а "НТВ Мир Балтика" был исключен из списка программ, так как не удалось найти его представителя в Латвии. Как только необходимые документы будут поданы, "НТВ" сможет вернуться на телеэкраны Латвии.

Эти программы смотрела широкая аудитория - как люди, говорящие на одном из языков меньшинств (чаще всего, конечно, на русском), так и те, кто говорят по-латышски. Во всех этих программах был виден только контент, созданный за пределами Латвии. Нельзя сказать, что после решений NEPLP, в результате которых 17 программ исчезли с экранов, у латвийского нацменьшинства будет вакуум актуальной информация о нашей стране. "Это просто не так", - сказал Аболиньш, добавив, что если мы можем говорить о вакууме, то только, например, о новостном вакууме "РТР России", который ежедневно смотрели 140 000 жителей, или вакууме программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", которую посмотрели почти 100 тысяч наших сограждан.

Аболиньш признал, что в настоящее время мы находимся в ситуации, когда в течение года не было много возможностей смотреть новости, созданные в Латвии на русском языке, а теперь исчезли некоторые новостные программы, созданные в России и "одетые в русской политический нарратив". "Рейтинги показывают, что после исчезновения 17 программ на русском языке рейтинг некоторых латвийских программ среди меньшинств повысился. Никогда прежде в истории обновленной Латвии жители, говорящие на языках меньшинств, не были в латвийском информационном пространстве так часто, как сейчас. Это доказывает, что к этим людям можно обращаться и на государственном языке.

При этом, конечно, нужно признать, что многие перешли в Интернет и смотрят эти передачи с помощью пиратских сайтов", - сказал глава NEPLP.

Видя происходящие процессы, государство должно думать и о том, как и дальше привлекать этих людей к латвийскому информационному пространству и государственному языку, и как обращаться к тем, кого, к сожалению, до сих пор не удалось достичь. Аболиньш подчеркнул, что в настоящее время единственная телевизионная новостная служба, которая выпускает информацию на русском языке, - это LTV7, но, к сожалению, она недостаточно достигает свою целевую аудиторию. Поэтому уже больше года идет интенсивная работа над самым амбициозным за последние годы медиапроектом для меньшинств в странах Балтии и, возможно, в Восточной Европе.

В результате контент, предназначенный для меньшинств, будет перенесен с LTV7 на более мощную и амбициозную мультимедийную платформу, разработанную на базе портала rus.lsm.lv скорее всего в сентябре (если не будет задержек с доставкой оборудования из-за Covid-19). Вся команда LTV7 будет работать на новой платформе, будут привлечены новые силы, также будет доступен контент, созданный Латвийским Радио 4.

Аболиньш считает, что будущее за цифровой информационной средой и благодаря созданию такой мощной платформы, наконец, появится возможность обратиться к населению национальных меньшинств с контентом, лояльным к Латвии, а не к России. Новая платформа должна стать выбором номер один для нацменьшинств Латвии, и, учитывая запланированный бюджет и профессионализм команды LTV, нет сомнений в том, что она добьется успеха.

В то же время у NEPLP есть информация о том, что, как минимум, четыре участника медиа-рынка в настоящее время думают о запуске новых продуктов, ориентированных на аудиторию нацменьшинств.

Трое из них говорят о возможности создавать свои собственные новости на языках нацменьшинств. "Наверное, не все эти проекты будут успешными. Однако очевидно, что интерес к этой нише есть, и NEPLP приложит все усилия, чтобы начать проекты как можно скорее", - пообещал председатель NEPLP.

Аболиньш убежден, что необходимо обращаться к русскоязычному населению страны, и в настоящее время для этого проводится значительная работа. В то же время каждый шаг должен быть хорошо продуман, и NEPLP убежден, что шаги, предпринимаемые в настоящее время, необратимо изменят безопасность информационного пространства Латвии.