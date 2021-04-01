Читинг в видеоиграх. Арестованы мошенники, заработавшие $76 млн на продаже чит-кодов

Китайская полиция и техгигант Tencent совместными усилиями остановили крупнейшую мошенническую операцию в сфере видеоигр за всю историю, сообщили правоохранители.

Речь идет о банде мошенников, которая создавала и продавала читерские программы - ключи к популярным видео-играм, в том числе к Overwatch и Call of Duty Mobile, которые помогают быстро получить некие преимущества в игре онлайн.

Обнаруженной организации, взимавшей с клиентов плату за подписку, удалось заработать около 76 млн долларов.

Сервис назвался "Chicken Drumstick" ("Куриный окорочок"). По данным местных СМИ, его сайт имел клиентов в сотнях стран. Подписка на его услуги стоила от 10 долларов в день до 200 долларов в месяц.

Полиция города Куньшань арестовала активы на сумму 46 млн долларов, включая несколько автомобилей класса "люкс". Правоохранители также нашли и уничтожили 17 чит-программ и арестовали 10 человек, имеющих отношение к организации.

По словам полиции, это самая крупная операция в области игрового читерства, учитывая высокие размеры заработков мошенников и уровень популярности игр, ключи к которым они продавали.

Мировая индустрия турниров по видеоиграм набирает обороты, и геймеры могут выигрывать на них миллионы долларов. В связи с этим за последние годы усилилась и борьба с мошенничеством в этой сфере.

По данным исследования 2019 года, около трети участвовавших в нем геймеров признались, что пользуются чит-программами для повышения своих шансов на победу. Несколько известных профессиональных геймеров прекратили играть онлайн из-за растущего использования мошеннических лазеек в некоторых играх.

Анализ

Джо Тайди, репортер Би-би-си по цифровым технологиям

Обман в играх начался также давно, как и сами игры.

Но из-за роста популярности игр типа PvP ("игрок против игрока") и онлайн-соревнований мошенничество стало уже не просто способом выделиться в компании друзей.

Многие пользователи игр недовольны читерами в таких играх как Warzone и Fortnite. Чит-коды фактически разрушают гейминг, и крупные компании, такие как Tencent, знают это.

Полицейская операция показывает, насколько серьезно эта китайская компания и другие производители видеоигр относятся к проблеме.

Кроме того, история демонстрирует, насколько доходной стала продажа мошеннических программ для компьютерных игр.