Чт, 1.04.2021
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Алексей Навальный

Латвия, возможно, получит 406 283 дополнительных дозы вакцины BioNTech/Pfizer

Вакцина от Pfizer/BioNTech ФОТО: Paula Čurkste / LETA

Во втором квартале этого года Латвия, возможно, получит 406 283 дополнительных дозы вакцины производства BioNTech/Pfizer, сообщил агентству LETA представитель Министерства здравоохранения Оскар Шнейдерс.

Это предусмотрено соглашением, достигнутым сегодня, 1 апреля, на уровне комитета постоянных представителей государств-членов Совета Европейского союза (ЕС).

"Несколько недель интенсивной работы завершились подписанием соглашения о солидарности в ЕС", - прокомментировал это решение министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс.

По его словам, это соглашение подтверждает, что невозможно победить пандемию в рамках одной страны, это могут сделать только все члены ЕС вместе, и дополнительные вакцины упростят борьбу с пандемией, защитив более 200 000 человек.

Соглашение на уровне ЕС предусматривает ускоренную доставку вакцин BioNTech/Pfizer от "Covid-19" в те страны, где показатели вакцинации являются наиболее низкими, в том числе в Латвию.

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